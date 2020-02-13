НЕ ПРОПУСТИ ⟩ Искренние истории: уже сегодня в кинотеатре Artis начинаются Дни национального кино

Сегодня зима - понятие относительное, календарное, но есть народы для которых зима величина постоянная, потому как Солнце на продолжительный период покидает в северные широты.

Своим мини фестивалем мы ставим перед собой цель изменить угол зрения на общую культуру народов, живущих за Северным полярным кругом, ломаем государственные границы и разрушаем сложившиеся стереотипы. Для нас важно – отвоевать хоть толику зрительского внимания для такого нестандартного кино, показать иное мнение, так как остальное можно увидеть в регулярном прокате.