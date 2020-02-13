ВОТ ЭТО НОВОСТИ ⟩ Звезда «Игры престолов» ожидает первенца?

Как сообщает издание Just Jared со ссылкой на инсайдеров из близкого окружения пары, 23-летняя актриса беременна от своего мужа, 30-летнего музыканта Джо Джонаса.
В последнее время пресса изобиловала слухами о возможной беременности звезды. Однако инсайдеры заверили, что малыш появится на свет в этом году.
О своей беременности знаменитая британская актриса, которая вошла в историю мирового кинематографа благодаря роли Сансы Старк в телесериале "Игра престолов", сообщила родным и ближайшим родственникам. Несмотря на многочисленные слухи, сама звезда не спешит публично заявлять о своем состоянии.
Как информирует издание JustJared, звезда умышленно скрывает округлый живот за объемной одеждой.
Они пока не хотят об этом объявлять публично, но все родные и друзья уже в курсе и очень рады за них. Пока Софи пытается скрывать беременность свободной одеждой во время их с Джо выходов в свет,
– сообщил инсайдер.
Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас поженились в 2019 году. Пара дважды праздновала свадьбу. Впервые влюбленные тайком обменялись обетами в мае в Лас-Вегасе. А в июле супруги пошли под венец уже во Франции.