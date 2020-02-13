КАК В ФИЛЬМЕ УЖАСОВ ⟩ После шторма в Шотландии на берег вынесло нечто страшное и странное

Местные жители и пользователи Сети ломают голову над очередной загадкой, которую «подбросило» море.
«Нашел сегодня это странное существо возле Абердина. Есть идеи, что это может быть?» - из поста в «Фейсбуке».
Судя по всему, останки вынесло на берег после шторма «Сиара», бушевавшего в Европе. И пользователи в соцсетях принялись шутить и строить предположения о том, чем удивила их природа на этот раз. Версии озвучивались самые разнообразные: от скелета динозавра до лох-несского чудовища. Однако были комментарии о том, что это могла быть косатка, дельфин или кит.
Что касается учёных, то исследователи из Абердинского университета заявили, что по фото не могут сказать ничего конкретного, но предполагают, что это действительно какой-то из видов китов, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.