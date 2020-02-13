Чт, 13.02.2020
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КАК В ФИЛЬМЕ УЖАСОВ ⟩ После шторма в Шотландии на берег вынесло нечто страшное и странное

Ужас. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Местные жители и пользователи Сети ломают голову над очередной загадкой, которую «подбросило» море.

«Нашел сегодня это странное существо возле Абердина. Есть идеи, что это может быть?» - из поста в «Фейсбуке».

Судя по всему, останки вынесло на берег после шторма «Сиара», бушевавшего в Европе. И пользователи в соцсетях принялись шутить и строить предположения о том, чем удивила их природа на этот раз. Версии озвучивались самые разнообразные: от скелета динозавра до лох-несского чудовища. Однако были комментарии о том, что это могла быть косатка, дельфин или кит.

Вот такое нечто вынесло на берег моря

ФОТО: Facebook

Что касается учёных, то исследователи из Абердинского университета заявили, что по фото не могут сказать ничего конкретного, но предполагают, что это действительно какой-то из видов китов, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.

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