КАК В ФИЛЬМЕ УЖАСОВ ⟩ После шторма в Шотландии на берег вынесло нечто страшное и странное

«Нашел сегодня это странное существо возле Абердина. Есть идеи, что это может быть?» - из поста в «Фейсбуке».

Судя по всему, останки вынесло на берег после шторма «Сиара», бушевавшего в Европе. И пользователи в соцсетях принялись шутить и строить предположения о том, чем удивила их природа на этот раз. Версии озвучивались самые разнообразные: от скелета динозавра до лох-несского чудовища. Однако были комментарии о том, что это могла быть косатка, дельфин или кит.