Интим не в радость. Мужчины жалуются на случаи женского сексуального насилия

Свадебный разврат

Я работаю в гостиничном бизнесе уже семь лет. Начинал как служащий, потом стал водителем лимузина. И случаев насилия было много. Как правило, это были пьяные девушки или пожилые (лет 50–60) женщины, ищущие острых ощущений.

Я помню одну историю с девичника. Невеста сидела на первом сиденье (со стороны пассажира). А весь лимузин был полон ее подружек. Она спросила меня, встречался ли я с пьяной девушкой. Я ответил, что нет. Я не хотел продолжать разговор. Но она протянула руку к моей промежности и резко сжала ее. Я потребовал убрать руку. Но она засмеялась и сказала, чтобы я не переживал, что всё в порядке.

Я сказал, что мне это не нравится, что я счастлив в браке. Но девчонки на заднем сиденье кричали и подбадривали невесту. А она продолжала сжимать мой член. Это было больно и унизительно.

Охотница на пьяных

О, я знал девушку в своей старшей школе. У нее была такая репутация охотницы за пьяными в мотню парнями. Ну, за теми, кто вырубился на вечеринках. При этом все парни знали, что она никому не нравится. Но тогда, когда вечеринка затихала, она начинала обшаривать комнаты, которые были заняты.

Если она видела такого, кто потерял сознание, она старалась заскочить на него по-быстрому. Один друг рассказывал мне, что она залезла на него, и это было похоже на чертову наждачную бумагу. Он тут же сбросил ее, как только пришел в себя.

При этом все девушки были в курсе ее наклонностей. Считали, что это вообще нормально. И даже шутили, собираясь делать ставки на следующую жертву. Но при этом за своими парнями старались следить и не отпускать их далеко.

Абьюзер в юбке

Почти три года наших отношений были полны оскорблений с самого начала. Моя девушка всё это время совершенно не волновалась о том, что чувствую я. Ее заботили только собственные интересы. Ночью я порой не хотел секса по разным причинам (это могла быть 12-часовая рабочая смена или, например, депрессия).

Но ее это не волновало. Она забиралась на меня и мучила, пока не получала то, что хотела. Все мои знакомые спрашивали: «Почему ты не прекратишь всё это? Ты же крупнее, чем она». Но в моем случае и в куче схожих ситуаций, которые я позже выслушал в группах поддержки, сценарий был один: она говорила, что обвинит меня в изнасиловании. Что мне оставалось делать, я терпел, что все эти три года надо мной совершали насилие.

Но я не злюсь на нее больше. Я надеюсь, что теперь у нее всё в порядке. И следующий парень, с которым она встречается, не такой занудный, как я.