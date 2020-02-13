СМОТРИМ! ⟩ Кто поедет на «Евровидение» от Эстонии? Сегодня мы увидим выступления первых претендентов

Сегодня в прямом эфире ETV покажет первый полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul, который пройдет в Тарту. Познакомиться с исполнителями предлагает Elu24.
В первом полуфинале Eesti Laul выступят 12 конкурсантов, из которых жюри и телезрители, которые будут голосовать, выберут шесть. В качестве гостей выступают Ines и 5miinust, ведущими музыкальной премии будут Твнис Нийнеметс и Карл-Эрик Таукар.
Первые полуфиналисты
1. Young, исполнитель Расмус Ряндвеэ
Дважды принимал участие в конкурсе Eesti Laul. В 2013-м году получил седьмое место, в 2017-м третье.
2. Leelo, исполняет группа Kruuv
В 2015-м тоже были полуфиналистом.
3. By My Side, исполняет Stefan
Был дважды третьим: в 2018-м и в 2019-м годах.
4. Right Time, исполнительница Inga
В 2016-м прошла в полуфинал в составе девичьей группы La La Ladies.
5. Write About Me, исполняют Anett x Fredi
В 2016-м Анетт попала в полуфинал. Фредерик в составе группы Beyond Beyond попал в финал в 2017-м, но не выступил.
6. Kirjutan romaani, исполняют Revals
Revals еще не были участниками Eesti Laul, только их солист Яаанус Сааго со своей группой John 4 в 2015-м получил пятое место.
7. Videomäng, исполняет Renate
Впервые на конкурсе.
8. Break Me, поет Laura
Представляла Эстонию на «Евровидении» дважды: в 2005-м году с группой Suntribe, а в 2017-м вместе с Койтом Тооме в Киеве. В 2016-м была второй на Eesti Laul.
9. Without a Reason, поет трио Little Mess
Дебютанты Eesti Laul.
10. Georgia (On My Mind), поет Эгерт Милдер
В 2015-м принимал участие в Eesti Laul вместе с Лийз Лемсалу.
11. Ping Pong, исполняет Дженнифер Коэн
Уже принимала участие в Eesti Laul.
12. Majakad, исполняют Synne feat. Väliharf
Сюнне Валтре занимала на конкурсе Eesti Laul 11 место.