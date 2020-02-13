СМОТРИМ! ⟩ Кто поедет на «Евровидение» от Эстонии? Сегодня мы увидим выступления первых претендентов

В первом полуфинале Eesti Laul выступят 12 конкурсантов, из которых жюри и телезрители, которые будут голосовать, выберут шесть. В качестве гостей выступают Ines и 5miinust, ведущими музыкальной премии будут Твнис Нийнеметс и Карл-Эрик Таукар.

Первые полуфиналисты

1. Young, исполнитель Расмус Ряндвеэ

Дважды принимал участие в конкурсе Eesti Laul. В 2013-м году получил седьмое место, в 2017-м третье.

2. Leelo, исполняет группа Kruuv

В 2015-м тоже были полуфиналистом.

3. By My Side, исполняет Stefan

Был дважды третьим: в 2018-м и в 2019-м годах.

4. Right Time, исполнительница Inga

В 2016-м прошла в полуфинал в составе девичьей группы La La Ladies.

5. Write About Me, исполняют Anett x Fredi

В 2016-м Анетт попала в полуфинал. Фредерик в составе группы Beyond Beyond попал в финал в 2017-м, но не выступил.

6. Kirjutan romaani, исполняют Revals

Revals еще не были участниками Eesti Laul, только их солист Яаанус Сааго со своей группой John 4 в 2015-м получил пятое место.

7. Videomäng, исполняет Renate

Впервые на конкурсе.

8. Break Me, поет Laura

Представляла Эстонию на «Евровидении» дважды: в 2005-м году с группой Suntribe, а в 2017-м вместе с Койтом Тооме в Киеве. В 2016-м была второй на Eesti Laul.

9. Without a Reason, поет трио Little Mess

Дебютанты Eesti Laul.

10. Georgia (On My Mind), поет Эгерт Милдер

В 2015-м принимал участие в Eesti Laul вместе с Лийз Лемсалу.

11. Ping Pong, исполняет Дженнифер Коэн

Уже принимала участие в Eesti Laul.

12. Majakad, исполняют Synne feat. Väliharf