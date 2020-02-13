СОБЛАЗНИТЕЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ Звезда эстонского Instagram Эрна Хуско показала, как надо сжигать жир

Теперь вы понимаете, почему Эрну называют обладательницей самой сексуальной попы? Она тренируется так, что ее формам завидуют женщины, а мужчины, смотря на ее тело, облизываются.
Эрна Хуско — бывшая фигуристка, теперь фитнес-модель и консультант по здоровому образу жизни. Она живет в Финляндии, но в Эстонии у нее немало поклонников, которые восторгаются белокурой дивой.
Эрна выложила видео своей тренировки в Instagram. «Сжигаем жир, поехали, давайте делать вместе! 30-минутная тренировка - этого достаточно, чтобы пропотеть основательно! Делай три подхода по 20 минут и получишь такую же фигуру!»
Безупречная фигура Эрны будоражит сердца поклонников. Кто же прислушается к рекомендациям красавицы и начнет тренироваться так же?