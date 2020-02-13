СОБЛАЗНИТЕЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ Звезда эстонского Instagram Эрна Хуско показала, как надо сжигать жир

Эрна Хуско — бывшая фигуристка, теперь фитнес-модель и консультант по здоровому образу жизни. Она живет в Финляндии, но в Эстонии у нее немало поклонников, которые восторгаются белокурой дивой.

Эрна выложила видео своей тренировки в Instagram. «Сжигаем жир, поехали, давайте делать вместе! 30-минутная тренировка - этого достаточно, чтобы пропотеть основательно! Делай три подхода по 20 минут и получишь такую же фигуру!»