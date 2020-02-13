Как не прогадать с подарком на День Валентина? Выбрать его по знаку Зодиака

Грядет самый романтичный праздник в году – День святого Валентина, или День всех влюбленных, и выбор подарка для такого случая – задача непростая. Узнайте, что советует преподнести представителям разных знаков Зодиака известный голливудский астролог, чтобы сразить их наповал. Об этом пишет Русский TVNET.
Одни предпочитают 14 февраля просто поужинать со своей половинкой и подарить какой-нибудь милый презент, другие же готовятся ко Дню святого Валентина основательно – разрабатывают целый сценарий и тратят немалые суммы, чтобы удивить своих любимых. Однако не всегда потраченные средства гарантируют радость в глазах партнера.
Знаменитый голливудский астролог Николас Аюла считает, что сделать выбор будет намного легче, опираясь на знания о знаках Зодиака, ведь по ним можно определить темперамент и предпочтения человека. Советуем прислушаться к советам эксперта.
Овен
По мнению звездного астролога, Овнам очень понравятся экстремальные сюрпризы – например, совместный прыжок с парашютом или свидание в скалодромном центре.
«Если вы не любите активный отдых и хотите провести вместе спокойный романтический вечер, то обратите внимание на другое качество Овнов – чувственность», – советует Николас. Он считает, что представители этого знака будут рады получить в подарок нижнее белье – особенно красного цвета.
Телец
Рожденных под знаком Тельца Аюла называет любителями роскоши, но это не значит, что их не устроят недорогие подарки.
«Таким людям понравится все эксклюзивное, будь то бутылка винтажного шампанского или же просто коробка конфет, сделанных вручную», – объясняет астролог. Кроме того, он рекомендует в этот вечер сделать массаж своей половине – Тельцы очень любят, когда к ним прикасаются.
Близнецы
«Близнецам очень сложно усидеть на месте - им постоянно нужна активность», – отмечает специалист. Чтобы действительно удивить таких людей, Николас советует посетить в этот романтический праздник какой-нибудь концерт или шумную вечеринку.
Если же вы хотите преподнести своему партнеру подарок, то обратите внимание на кольца и браслеты, потому что руки – самая эрогенная зона представителей этого знака Зодиака.
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Рак
Раков называют самыми романтичными. «Представители этого знака оценят все, что имеет эмоциональную и ностальгическую ценность для вашей пары – например, фотография в рамке, сборник любимой музыки или украшение с гравировкой», – считает эксперт.
Также Раки – настоящие гурманы, поэтому вы не прогадаете, если устроите им вкусный ужин с необычными блюдами.
Лев
Рожденные под знаков Льва очень любят быть в центре внимания – вы не ошибетесь, если окружите их в этот день заботой. Подарки же Николас советует выбирать в золотой гамме – главном астрологическом цвете для Львов.
Дева
А вот самыми привередливыми по знаку Зодиака Аюла считает Дев.
Он советует дарить им презенты, которые подразумевают выбор – например, сертификат в модный бутик или салон красоты. Неплохой идеей будет посетить вместе SPA – Девы любят, когда заботятся об их здоровье.
Весы
Проще всего сделать подарок Весам, ведь им нравятся красивые вещи и безделушки. Однако Николас отмечает, что, делая подарок представителям этого знака Зодиака, следует обратить внимание на презентацию своего сюрприза.
«Преподнесите дар в красивой оберточной бумаге или же под любимую музыку своей половинки», – советует астролог.
Скорпион
Задумываетесь о том, чтобы сделать более горячий подарок своему партнеру? Если он – Скорпион, то вы мыслите в абсолютно правильном направлении.
По словам астролога, представители этого знака Зодиака будут рады самым смелым сюрпризам, будь то откровенное белье или секс-игрушка. Думаем, говорить о том, как стоит провести праздничный вечер, не стоит – вы и сами все понимаете.
Стрелец
Николас считает, что вкусы Стрельцов очень схожи со вкусами Овнов, поэтому также советует обратить внимание на сюрпризы, связанные с активным времяпрепровождением.
«Они питают страсть к путешествиям, поэтому будут очень рады получить в подарок билет на самолет или же удобный рюкзак», – подсказывает специалист.
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Козерог
А вот Козероги больше всего на свете любят работать. Именно поэтому Аюла советует выбирать для них предметы, подчеркивающие их статус. Это может быть дорогая авторучка, ежедневник или портфель. «Несмотря на свою серьезность, Козероги обрадуются и романтичному подарку - например, фоторамке с вашим снимком, которую они смогут поставить на свой стол в офисе», – говорит эксперт.
Водолей
Рожденные под знаком Водолея любят нестандартные, причудливые вещи – такие легко можно найти в магазинах, специализирующихся на креативных подарках. Если же вы не хотите дарить забавные безделушки, то выберите подарок в магазине техники.
«Водолеи – настоящие фанаты современных гаджетов, поэтому они по достоинству оценят технические презенты», – уверен голливудский астролог.
Рыбы
Рыбам Николас советует делать сюрпризы, связанные с творчеством, – картины, статуэтки, предметы декора или же наборы для создания собственного произведения искусства. Кроме того, большое значение для представителей этого знака имеет возможность расслабиться и отдохнуть.
Они будут в восторге как от похода в SPA-салон, так и от домашнего ужина при свечах – главное, чтобы ваш вечер сопровождала особенная атмосфера.