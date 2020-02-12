ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Британка купила платье в интернет-магазине, но оно оказалось «сексуальнее» ожидаемого...

Кортни поделилась фото платья, заказанным в интернет-магазине в социальных сетях, и показала, насколько хорошо оно на нее село. Саркастический пост девушки в Twitter собрал почти 32 000 положительных откликов и его перепостили более 3000 раз.

На одной фото показано «ожидание», а на другой «реальность». Платье идеально подошло Кортни ... или, не очень. Дело в том, что вырезанные части платья были стратегически неподходящими для Кортни, в результате чего ее грудь обнажилась.

«Подошло мне идеально. Оно, безусловно, стоит того, чтобы его оставить и тех 77 евро, которые я потратила», — с сарказмом написала Кортни под своей «сексуальной» фотографии.