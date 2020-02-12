ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Весна стремительно приходит в Таллинн: начали цвести яблони

Российские синоптики с сайта Gismeteo.ru особых морозов до середины марта не обещают, будет парочка прохладных дней, когда столбики термометров могут опуститься до отметки -8 ниже нуля, но днем, как правило, обойдется без морозов - средняя дневная температура составит где-то три градуса тепла, в некоторые дни будет еще теплее +7...+8.

Весна идет по Таллинну беспечно смеясь ФОТО: Светлана Карабут

Днем в среду, 12 февраля, в Таллинне было солнечно и без морозов. Чудесная весенняя картина открывалась для всех, кто гулял по парку Лёвенру в районе Кристийне. Где-то неподалеку даже уже цветут яблони, такого мы еще в марте не видели! Обычно яблони начинают цвести исключительно при температуре от 15 до 20 градусов тепла и происходит это в мае или июне, а не в марте.

Весна идет по Таллинну беспечно смеясь ФОТО: Светлана Карабут

Кажется, что именно сегодня был самый лучший день в этом месяце для длительных прогулок с маленькими детьми на свежем воздухе, тем более в красивом и уютном парке!

Пользуясь случаем, предлагаем вашему вниманию несколько примет, связанных с погодой, про 12 февраля: