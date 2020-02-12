ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Весна стремительно приходит в Таллинн: начали цвести яблони

До календарной весны в Эстонии еще 17 дней, до астрономической - еще больше, наступит она 20 марта 2020 года. Но природа в Таллинне ощущает и ведет сейчас себя по-своему, ей абсолютно всё равно, что там на календаре.
Российские синоптики с сайта Gismeteo.ru особых морозов до середины марта не обещают, будет парочка прохладных дней, когда столбики термометров могут опуститься до отметки -8 ниже нуля, но днем, как правило, обойдется без морозов - средняя дневная температура составит где-то три градуса тепла, в некоторые дни будет еще теплее +7...+8.
Днем в среду, 12 февраля, в Таллинне было солнечно и без морозов. Чудесная весенняя картина открывалась для всех, кто гулял по парку Лёвенру в районе Кристийне. Где-то неподалеку даже уже цветут яблони, такого мы еще в марте не видели! Обычно яблони начинают цвести исключительно при температуре от 15 до 20 градусов тепла и происходит это в мае или июне, а не в марте.
Кажется, что именно сегодня был самый лучший день в этом месяце для длительных прогулок с маленькими детьми на свежем воздухе, тем более в красивом и уютном парке!
Пользуясь случаем, предлагаем вашему вниманию несколько примет, связанных с погодой, про 12 февраля:
- Если дует сильный ветер, в этом году весной, летом и осенью будут лить дожди;
- Снег падает крупными хлопьями — скоро наступит оттепель;
- Красная луна предвещает сильный ветер;
- Пение снегирей — к снежной оттепели.