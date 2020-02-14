Limon LIVE ⟩ Самый горячий парень Нарвы заставил пользователей торгового центра вздрогнуть

Героем программы стал Сергей Рымар, известный в Нарве общественный деятель и ведущий. Мы его зовем уже по-дружески и по-доброму - просто Сережа. Он способен на все, и на стриптиз в эфире, но не при детях, и на прочтение стихотворения Маяковского о советском паспорте. Всё это почти в центре Европы - эстонском городе Нарва. Чем гордится Сергей, почему еще не уехал из Нарвы и где в этом городе реально заработать большие деньги? И на десерт: от эмоционального прочтения стихотворения вздрогнули посетители кафе по соседству.