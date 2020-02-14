Limon LIVE ⟩ Самый горячий парень Нарвы заставил пользователей торгового центра вздрогнуть
Limon LIVE в прошлую пятницу был на колесах, мы записали два выпуска шоу в нарвском кинотеатре Apollo, где проходил наш киновечер и встреча с любимыми читателями. Это далеко не последняя наша поездка в такой добрый и живой город с душой, где много творческих и интересных людей!
Героем программы стал Сергей Рымар, известный в Нарве общественный деятель и ведущий. Мы его зовем уже по-дружески и по-доброму - просто Сережа. Он способен на все, и на стриптиз в эфире, но не при детях, и на прочтение стихотворения Маяковского о советском паспорте. Всё это почти в центре Европы - эстонском городе Нарва. Чем гордится Сергей, почему еще не уехал из Нарвы и где в этом городе реально заработать большие деньги? И на десерт: от эмоционального прочтения стихотворения вздрогнули посетители кафе по соседству.
Скорее смотрите Limon LIVE с ведущим Эдгаром Гергелем.