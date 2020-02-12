ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО ⟩ Сооружение за девять миллиардов евро в Нарве, куда очень страшно спускаться!

Самая главная шутка сегодняшнего выпуска: «Нарва могла стать столицей Швеции, но стала осенней столицей Эстонии», - сказал Денис.

Во время экскурсии рассказываются жутковатые и невероятные истории из прошлого. В начале Второй мировой войны в казематах бастиона «Виктория» прятались до 1000 человек, только там они могли спастись от бомбежек.

Еще мы скоро узнаем, кто такая Кренгольмская дама и с кем она живет.

Часть ходов затоплена и прохождение там крайне опасно, туда экскурсионные группы не водят. Хотя во времена жизни мэра Лутса он проводил там экскурсии и после них журналисты писали о второй Нарве под Нарвой и маленькой Венеции тоже под Нарвой.

Нарвский бастион «Виктория» можно смело назвать Победителем времени. За свою более чем 300-летнюю историю он выстоял в ходе множества войн, служил в разное время разным государствам, побеждал и с достоинством терпел поражения вместе с великими правителями. И в начале 21 века после своего полного восстановления он снова стал Победителем, превратившись в один из главных туристических магнитов региона и привлекая всех, кто хочет услышать захватывающие истории и почувствовать в полной мере силу и мощь бастиона.

Бастион «Виктория» — самый мощный из 7 бастионов Нарвы, возведенных по проекту инженера Эрика Дальберга в конце XVII века. В толще бастиона выстроены двухэтажные казематы высотой от 2-х до 3-х метров и шириной 2 метра, мы посетили первый этаж где максимальная высота только два метра. Двухэтажные казематы увеличивали боевую мощь бастиона: стреляли пушки, расположенные на бастионе, вдобавок к этому, врага можно было обстреливать из пушек и мушкетов, которые находились во внутренних помещениях бастиона.