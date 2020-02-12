ЖУТКИЕ ФОТО ⟩ Девушка продолжала грызть ногти, не подозревая, какими последствиями это может обернуться

Очевидно, когда в детстве мама говорила не грызть ногти, на это была весомая причина. Девушка из США от пагубной привычки не избавилась и серьезно поплатилась: это чуть не привело к ампутации пальца. В своем тикток-профиле 8 января американка опубликовала видео, в котором рассказала, что проснулась с зеленым пятнышком на кутикуле. «Думала, это синяк или что-то типа того, но это оказалось инфекцией кутикулы», - говорит блогер.

Блогер Лорен Николс ФОТО: Tik-Tok

На следующий день девочка поняла: что-то пошло не так, и побежала ко врачу. Он выписал антибиотики в надежде, что это остановит заразу. Но эффекта никакого не было. 10 января инфекция продолжала распространяться: зеленая область лишь увеличивалась, а вокруг всё опухло и стало красным. Следующие дни Лорен просто надеялась, что эффект от лекарств все-таки будет, и не предпринимала никаких действий. Очевидно, зря.

Ногти пострадавшей Лорен ФОТО: Tik-Tok

«12 числа всё стало совсем плохо. Было очень больно, антибиотики, очевидно, так и не подействовали. Я снова пошла к врачу, и оказалось, нужна операция… Мне, черт возьми, чуть палец не ампутировали из-за того, что я грызу ногти!» - Лорен была в шоке.

После операции по вымыванию зараженных тканей врач Лорен объяснил ей, что инфекция — результат ее пристрастия грызть ногти. Поэтому она решила записать видео в TikTok, чтобы предупредить всех о реальной опасности, которую может представлять эта на первый взгляд безобидная привычка, пишет Лайф со ссылкой на News.com.

Ногти пострадавшей Лорен ФОТО: Tik-Tok