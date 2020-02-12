ФОТО ⟩ Александра Яковлева облысела после химиотерапии

Актрису можно назвать настоящим бойцом: она уже перенесла несколько курсов химиотерапии, которые негативно сказались на ее внешности, лишив роскошных волос. При всем при этом звезда не боится показать себя в неприглядном свете и с удовольствием делится личными фотографиями в социальной сети.

Подписчики поддерживают кумира. «Какая красотка, просто вах! Впрочем, как всегда. Даже через экран чувствую вашу прекраснейшую энергетику. Спасибо за все: за ваш талант и опыт, которые вы нам дарите. Счастья вам и любви к себе, к миру, к людям. А мы вас обожаем!»; «Глядя на ваши снимки, хочется улыбаться в ответ! Вы прекрасны, несмотря ни на что!» — делились многие.

За плечами у артистки несколько курсов химиотерапии

Напомним, актриса узнала о страшном диагнозе совершенно случайно: обратилась в больницу из-за банального недомогания. «Врачи, конечно, были в шоке, один из них даже сказал, что мне осталось всего несколько месяцев. Однако после обследования мы решили бороться. Я помню, как врач сказал, что у меня сильный организм. Это то, что в меня бабушка закладывала с питанием, с хорошими продуктами. С каждой химией мне становилось все лучше и лучше. После седьмой химии я встала и пошла», — откровенничала Яковлева.

Как только самочувствие артистки улучшилось, она решила рассказать о заболевании широкой публике, став гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Но зрители даже не знали, что на съемки Александру Евгеньевну привезли на инвалидной коляске... «Было очень тяжело, но я снялась. Потом почитала отзывы, поняла, что программа удалась. У меня тогда не было страха, что я могу помереть. Была огромная уверенность в себе», — говорила любимица публики.

Актриса старается не опускать руки в борьбе за жизнь

Были периоды, когда актриса даже мысленно прощалась с этим миром. «Мне сказали, что если после 20 облучений опухоль будет расти, то мне останется всего несколько месяцев. МРТ назначили на 17 мая, и я молилась, чтобы все было хорошо. Помню, когда выяснилось, что опухоль стабилизировалась, перестала расти, я увидела глаза счастливых врачей», — рассказывала артистка.