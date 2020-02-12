ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто пришел на роскошный французский ужин гастроэнтузиаста Александра Гнутова

По словам бессменного организатора таких дружеских и вкусных вечеров Александра Гнутова, идея французского ужина давно витала в воздухе. Александр готовит божественно, ему удаются блюда кухонь всех стран. «Осенью я готовил ужин кухонь Южной Европы, в ноябре был немецкий ужин, теперь пришел черед французской кухни. Я долго готовился - читал книги французских поваров, консультировался с близким другом Владиславом Дьячуком - асом и мастером французской кухни, перечитывал свои рецептурные записи. Подготовился, и так как база у меня мощная, то я сам написал меню».

Меню для такого французского ужина, предположу, можно найти лишь в выдающихся французских ресторанах. Только вчитайтесь и представьте аромат! Печеный террин из куриной и утиной печени, со свининой, фисташками и арманьяком, как говорит Гнутов, закуска зажиточного деревенского крестьянина. Фуа-гра, приготовленная в течение трех дней по старинному французскому рецепту, подавалась с бриошем и маринованной фигой. Авторский, то есть по рецепту Гнутова, суп марсельских моряков буйабес с белым вином и чесночно-шафрановым айоли. Запеченный в слоеном тесте (тесто делалось вручную семь часов) лосось с крем-фрешем и шпинатом убил наповал! Кульминацией роскошного ужина стал, конечно же, десерт. На выбор предлагалось три позиции (можно было попробовать все три): крем-брюле с малиной, грушевый тарт с миндалем и пальчикооблизательные канеле из Бордо.

В цифровом выражении ужин выглядел так: всего было закуплено около 200 килограммов продуктов, одних только жирных сливок более 10 литров, более сотни яиц, 7 килограммов сливочного масла, более 10 килограммов морепродуктов, 6 килограммов вкуснейшей фуа-гра. Аксессуарами к таким яствам, которые идеально оттеняли вкус, стали прекрасные вина из Прованса, а за хлебную тарелку отвечала любимая многими пекарня Crustum. По словам совладельца пекарни Василия Щирого, они испекли 35 багетов - какой же французский ужин без багетов?