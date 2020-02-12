В одной из эстонских сетей магазинов больше не будет звучать местная музыка

Coop Eesti сообщила в Общество Авторов Эстонии (EAÜ), которое представляет всех эстонских музыкантов, что с марта этого года треки, представленные EAÜ, больше не будут играть в магазинах сети, пишет Sky.
Теперь в магазинах Coop Eesti будет играть фоновая музыка зарубежных исполнителей, не принадлежащих к какому-либо объединению. Сеть магазинов будет сотрудничать с международной фирмой, которая предлагает музыку по более выгодной цене, чем EAÜ.
Жаль, что COOP Eesti, полностью отдававшее себя эстонскому потребителю, не понимает, что музыкантам из разных регионов Эстонии также нужны ресурсы для их жизни, и что основное направление их творчества - Эстония,
сказано на официальной странице EAÜ.