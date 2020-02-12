В одной из эстонских сетей магазинов больше не будет звучать местная музыка

Теперь в магазинах Coop Eesti будет играть фоновая музыка зарубежных исполнителей, не принадлежащих к какому-либо объединению. Сеть магазинов будет сотрудничать с международной фирмой, которая предлагает музыку по более выгодной цене, чем EAÜ.