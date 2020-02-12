Звезда эстонского спорта сделала мужу необычный подарок на юбилей

Проживающая в США легкоатлетка из Эстонии, Грете Гриффин (26), сделала своему мужу, Роберту Гриффину III, необычный подарок на день рождения - поедку в Мексику!
В среду моему любимому исполняется 30 лет и я решила удивить его поездкой в Мексику,
- написала Грете в публикации в Instagram.
Гриффин добавила, что они с семьей находятся в городе Канкун.
Роберт, который играет в американский футбол, написал в комментариях к публикации жены, что такой подарок для него стал сюрпризом.
В Instagram Stories Грете добавила еще несколько снимков с поездки, на которых видно, что в путешествии влюбленных сопровождали их дочери и семья Роберта. Спортсменка призналась мужу в любви и подтвердила, что ради возлюбленного способна на все!
Грете и Роберт поженились в марте 2018 года. Они воспитывают двоих дочерей: двухлетнюю Глорию и полугодовалую Гамайу.