Ср, 12.02.2020
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Звезда эстонского спорта сделала мужу необычный подарок на юбилей

Grete Griffin ja tema Ameerika jalgpallurist abikaasa Robert Griffin III.

ФОТО: Grete Griffin/Instagram

Проживающая в США легкоатлетка из Эстонии, Грете Гриффин (26), сделала своему мужу, Роберту Гриффину III, необычный подарок на день рождения - поедку в Мексику!

В среду моему любимому исполняется 30 лет и я решила удивить его поездкой в Мексику,

- написала Грете в публикации в Instagram.

Гриффин добавила, что они с семьей находятся в городе Канкун.

Роберт, который играет в американский футбол, написал в комментариях к публикации жены, что такой подарок для него стал сюрпризом.

В Instagram Stories Грете добавила еще несколько снимков с поездки, на которых видно, что в путешествии влюбленных сопровождали их дочери и семья Роберта. Спортсменка призналась мужу в любви и подтвердила, что ради возлюбленного способна на все!

Грете Гриффин и Роберт Гриффин III

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami lugudest / @gretegiii

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami lugudest / @gretegiii

Грете и Роберт поженились в марте 2018 года. Они воспитывают двоих дочерей: двухлетнюю Глорию и полугодовалую Гамайу.

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