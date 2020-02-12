СМОТРИТЕ СКОРЕЕ! ⟩ Первые фото и видео со съемок седьмого сезона сериала «Сваты»

В новых «Сватах», которые выйдут на экранах не раньше 2021 года, снимутся уже полюбившиеся зрителям Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева. Приятным сюрпризом для поклонников ситкома станет появление героя Анатолия Васильева, которого не стало в четвертом сезоне. По сюжету его «оживят» в воспоминаниях главных героев.

Несколько лет назад Васильев не соглашался возвращаться в проект из-за ссоры с Добронравовым. Видимо, со временем отношения звезд потеплели. «Я даже не знаю, будет ли еще продолжение, — делился Анатолий Александрович. — И не интересуюсь. Все. С меня хватит. «А? Шо? Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!». Я не могу так и много раз им об этом говорил. Мое терпение лопнуло, когда мы снимали сюжет, в котором меня сажают в тюрьму. Федя пришел меня выручать, а сам продолжает кривляться, как обычно. Заходит в отделение развязной походкой, достает бутылку из кармана... Я считаю, что именно в этот момент все должно быть по-другому».

Съемки сериала стартовали в конце января

Съемочная команда работает в селе Дуличи — в доме экранного Ивана Будько, которого исполняет Федор Добронравов. На самом деле ставший уже легендарным особняк принадлежит супругам Празецким — Виктору и Светлане. Они уже считают артистов родными и с нетерпением ждут их с распростертыми объятиями.

«На съемки в наш дом из актеров приехали только Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Но сама съемочная группа еле помещается в доме, — поделилась хозяйка последними новостями. — Им, конечно, сложно сниматься в таких условиях: в доме тесно, на улице грязь и холод. Мы как можем помогаем: предлагаем бутерброды и чай. Отдала даже свою скатерть для съемок».

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Празецкие любезно предоставили свой дом для съемок

Правда, за последние пару лет интерьер в доме несколько изменился, так что зрителям придется привыкать к новой обстановке. «Мы поменяли кухню, потому что предыдущая была уже совсем старенькая. Сценаристам пришлось переписать сценарий под новый гарнитур! А так у них вся мебель своя — нашу мы перенесли на второй этаж. По плану у нас будут снимать еще несколько дней в феврале, а продолжат только в мае. Вся обстановка и аппаратура останутся в доме. Но это мелочи, нам так нравится, что съемки проходят у нас», — рассказывала радушная Светлана.