ВИДЕО ⟩ Анастасия Макеева обратилась к подписчикам сразу после наркоза

Актриса Анастасия Макеева записала видеообращение к поклонникам сразу после выхода из наркоза. Она перенесла тяжелую плановую операцию из-за давних проблем со здоровьем. Точный диагноз звезда афишировать не стала. Однако, как только почувствовала себя лучше, нашла силы поделиться с подписчиками в Instagram подробностями своего состояния.

«Я тяжело отходила от наркоза и мне было очень больно. Физически я это тяжело переношу и сейчас мне тоже больно. Больно дышать и ходить, но меня заставляют двигаться. Врач сказал, что мне это необходимо», — рассказала Макеева.