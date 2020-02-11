ГАЛЕРЕЯ ⟩ Остановившееся время: фоторепортаж из бывшего здания Харьюского уездного суда

Здание, спроектированное в 1970-х годах, изначально было рассчитано на 12 судей. «Поэтому здесь и есть 12 судебных залов. На втором, третьем, четвертом этажах по четыре зала и этот большой зал, предназначенный для масштабных заседаний», – пояснила судья.

К тому времени, когда 1 ноября 1991 года суд въехал в это здание, работало уже 22 судьи. Полякова отмечает, что поначалу, когда гражданский и криминальный суды работали вместе, то в здании работало в общей сложности 56 судей и 56 секретарей. «Позже гражданский суд переехал на улицу Кентманни и тогда здесь осталось 22 судьи», – добавила она.

Зал по рассмотрению организованных преступлений. Судья Катре Полякова ФОТО: Remo Tõnismäe

В последние месяцы работы суда, когда отсюда перевозили архивы и документы, в здании начали появляться крысы.

Большой зал

По словам Поляковой большой зал вмещает примерно 200 человек. Зал использовали в основном для процессов, в которых было много обвиняемых и потерпевших.

«Я лично вела процесс в этом зале, где было 123 потерпевших и 34 несовершеннолетних обвиняемых», – рассказала судья. Дело было связано с компанией несовершеннолетних, которые приехали на вечернем автобусе в столицу из города Маарду и угнали автомобиль. Позже молодые люди поехали на машине обратно в свой город, обчистили ее и продали все, что только было возможно.

Большой зал Харьюского уездного суда, 2018 год ФОТО: Remo Tõnismäe

«Эта история закончилась печально. Автором идеи был один молодой человек по имени Евгений (Камеристый)», – вспоминает Полякова. По ее словам, Женя сидел два с половиной года в тюрьме ожидая решения суда.

«А после ему уже исполнилось 18 лет. К детям относятся по-другому, а если исполнилось 18 лет, то ты уже совершеннолетний. С ним было так, что в июле я зачитала приговор, сказала, что из трех лет тюрьмы два с половиной он уже отсидел, остальной срок будет условным», – объяснила судья.

Большой зал Харьюского уездного суда, 2020 год ФОТО: Remo Tõnismäe

Молодой человек должен был после этого полгода не нарушать закон. На следующий день после восемнадцатилетия он снова угнал автомобиль и попался. До тюремного заключения, к сожалению, не дошло. В арестантском доме он повесился. По словам Поляковой больше всего тогда страдала мать, работавшая уборщицей в школе – она была вынуждена оплачивать судебные расходы.

Зал мафии

Зал по рассмотрению организованных преступлений – единственный, который ремонтировался со времен СССР.

Процесс об обмене земель, 2012 год ФОТО: Peeter Langovits

Полякова вспоминает один из самых запомнившихся эпизодов в деле об обмене земель, когда обвиняемые взяли с собой свои стулья. «Судебные скамьи здесь совсем неудобные и очень быстро начинает болеть спина», – добавила она.

Зал по рассмотрению организованных преступлений, 2020 год ФОТО: Remo Tõnismäe

Советские времена

Полякова говорит, что в свое время суд должен был собираться в совещательной для вынесения приговора и не выходить раньше, чем он будет подписан.

«В то время, когда я была еще секретарем и работала в суде на Пярнуском шоссе, никто особо не хотел заходить в совещательную, когда судья подписывал приговор. Дверь нельзя было открывать и мы передавали им еду через окно второго этажа», – трогательно вспомнила Полякова.

Туалет в совещательной, 2020 год ФОТО: Remo Tõnismäe

Двери нового здания

В судебном зале должно быть всегда три двери: одна для заключенных и обвиняемых, вторая для суда и третья для посетителей.