ГАЛЕРЕЯ ⟩ Остановившееся время: фоторепортаж из бывшего здания Харьюского уездного суда

Время остановилось в бывшем здании Харьюского уездного суда. Свечи, кружки, старые телефоны, инструкция от микроволновой печи и прочие предметы стоят на своих местах словно еще вчера ими пользовались. Пачка яблочного сока, купленная для прощального вечера в 2018 году, до сих пор стоит на столе судьи Катре Поляковой.
Здание, спроектированное в 1970-х годах, изначально было рассчитано на 12 судей. «Поэтому здесь и есть 12 судебных залов. На втором, третьем, четвертом этажах по четыре зала и этот большой зал, предназначенный для масштабных заседаний», – пояснила судья.
К тому времени, когда 1 ноября 1991 года суд въехал в это здание, работало уже 22 судьи. Полякова отмечает, что поначалу, когда гражданский и криминальный суды работали вместе, то в здании работало в общей сложности 56 судей и 56 секретарей. «Позже гражданский суд переехал на улицу Кентманни и тогда здесь осталось 22 судьи», – добавила она.
В последние месяцы работы суда, когда отсюда перевозили архивы и документы, в здании начали появляться крысы.
Большой зал
По словам Поляковой большой зал вмещает примерно 200 человек. Зал использовали в основном для процессов, в которых было много обвиняемых и потерпевших.
«Я лично вела процесс в этом зале, где было 123 потерпевших и 34 несовершеннолетних обвиняемых», – рассказала судья. Дело было связано с компанией несовершеннолетних, которые приехали на вечернем автобусе в столицу из города Маарду и угнали автомобиль. Позже молодые люди поехали на машине обратно в свой город, обчистили ее и продали все, что только было возможно.
«Эта история закончилась печально. Автором идеи был один молодой человек по имени Евгений (Камеристый)», – вспоминает Полякова. По ее словам, Женя сидел два с половиной года в тюрьме ожидая решения суда.
«А после ему уже исполнилось 18 лет. К детям относятся по-другому, а если исполнилось 18 лет, то ты уже совершеннолетний. С ним было так, что в июле я зачитала приговор, сказала, что из трех лет тюрьмы два с половиной он уже отсидел, остальной срок будет условным», – объяснила судья.
Молодой человек должен был после этого полгода не нарушать закон. На следующий день после восемнадцатилетия он снова угнал автомобиль и попался. До тюремного заключения, к сожалению, не дошло. В арестантском доме он повесился. По словам Поляковой больше всего тогда страдала мать, работавшая уборщицей в школе – она была вынуждена оплачивать судебные расходы.
Зал мафии
Зал по рассмотрению организованных преступлений – единственный, который ремонтировался со времен СССР.
Полякова вспоминает один из самых запомнившихся эпизодов в деле об обмене земель, когда обвиняемые взяли с собой свои стулья. «Судебные скамьи здесь совсем неудобные и очень быстро начинает болеть спина», – добавила она.
Советские времена
Полякова говорит, что в свое время суд должен был собираться в совещательной для вынесения приговора и не выходить раньше, чем он будет подписан.
«В то время, когда я была еще секретарем и работала в суде на Пярнуском шоссе, никто особо не хотел заходить в совещательную, когда судья подписывал приговор. Дверь нельзя было открывать и мы передавали им еду через окно второго этажа», – трогательно вспомнила Полякова.
Двери нового здания
В судебном зале должно быть всегда три двери: одна для заключенных и обвиняемых, вторая для суда и третья для посетителей.
Эти правила донесли и до архитекторов нового здания. «Сообщили, что в зале должно быть три двери. Но они не стали спрашивать для чего», – отметила Полякова. В первоначальном проекте все три двери были расположены рядом друг с другом и выходили в одно фойе.