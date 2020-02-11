ВИДЕО ⟩ Первый выпуск шоу Ксении Собчак о сестрах Хачатурян. Зрителям пришлось нелегко, но еще хуже маме девушек

Первый выпуск программы «Док-Ток» прошел в эфире 10 февраля. Ее ведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут сменять друг друга, рассматривая громкие и актуальные истории, и сопровождать обсуждения реконструкцией событий — то есть, псевдодокументальными кадрами. Центральной темой в этот раз стало дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Гостями в студии стали Аурелия Дундук, мать обвиняемых девушек, их брат Сергей Хачатурян, а также юристы и психотерапевты.

В начале выпуска Собчак упомянула закон о домашнем насилии, который сейчас рассматривается в Госдуме. Он напрямую связан с темой — ведь Мария, Крестина и Ангелина после убийства заявили о том, что у них не было другого выхода — Михаил Хачатурян причинял им моральные страдания. По мнению многих активистов, выступающих в защиту сестер, их случай должен рассматриваться как самооборона, а стране необходимы изменения в законодательстве, которые защитили бы жертв домашнего насилия.

Но после нескольких минут обсуждения закона телеведущая представила фильм «Док-Ток», рассказывающий о деле. Это художественная реконструкция событий из жизни семьи Хачатурян, и первые сцены были сняты якобы по рассказам матери, Аурелии. В эфире «Первого канала» показали не только историю ее знакомства с убитым Михаилом, но и сцену сексуального насилия, которое он применил по отношению к женщине. На кадрах Михаил (его роль, как и все остальные, исполняет актер) нападает на Аурелию, которая неоднократно просит этого не делать и в конце сцены кричит. Все время, пока демонстрируется ролик, реальная Аурелия находится в студии.

По лицу Аурелии очевидно, что она испытывает дискомфорт и в какие-то моменты даже не смотрит на экран, но на вопросы Ксении Собчак после фильма она все-таки отвечает. При этом психолог Зара Арутюнян еще в начале передачи объяснила, что смотреть на совместные кадры с Хачатуряном для Аурелии тяжело. Собчак ответила ей, что в этой истории откровенный разговор важен.

— Почему мы это смотрим? Очень плохо такое показывать, потому что для Аурелии это травматизация: заново переживать это все, и сексуальное насилие, и эти кадры.

— Но это очень важно. Вы психолог, вы говорите, что это жестоко — мне кажется, жестоко об этом молчать.