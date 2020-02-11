Настя Ивлеева очаровала подписчиков фотосетом в черном платье

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева порадовала подписчиков новыми фотографиями. Снимки весьма откровенного характера девушка выложила в Instagram.

На одной из фото Ивлеева предстала в черном суперкоротком платье, пикантности которому придавало отсутствие бретелек. Поклонники ведущей подметили не только ее новую стрижку, но внешнее сходство с секс-символом Моникой Беллуччи. Сама же Настя определила свой образ как стремление к свободе:

«To be different is to be free» (Быть разной значит быть свободной), — написала блогер.

Но, конечно, не все пользователи соцсети оказались в восторге. Нашлись и критики, которым не понравился образ Ивлеевой, однако их оказалось немного. В основном же поклонники наперебой расхваливали свою диву и называли русской Моникой Беллуччи.