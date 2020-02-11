«Ты и без челки Царица!» Лобода удивила поклонников новым луком

Поп-звезда Светлана Лобода сразила наповал поклонников новым образом. На закрытом показе премьеры фильма «Лед 2» певица появилась в кожаных штанах и пиджаке простого кроя, пишет Пятый канал.
Фото в Instagram на фоне ярко-синего баннера картины вызвало шквал комментариев, хотя сама артистка акцентировала внимание на премьере.
Лед 2. Сегодня. Большая премьера! Уверена, вы не останетесь равнодушными! Спешите…
— анонсировала Лобода.
Поклонники певицы отреагировали на ее фото комплиментами.
«Света, ты выглядишь на 25 и не больше!»
«Какая красивая, я не могу», — писали фаны.
Однако нашлись и те, кому новый образ не пришелся по вкусу:
«Ну что за мода… Напялить пиджак мужа».
Многие также отметили, что певица стала часто появляться на публике без челки. По мнению подписчиков, ей к лицу и такая прическа.