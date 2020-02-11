Вт, 11.02.2020
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«Ты и без челки Царица!» Лобода удивила поклонников новым луком

Светлана Лобода

ФОТО: Скриншот с Instagram

Поп-звезда Светлана Лобода сразила наповал поклонников новым образом. На закрытом показе премьеры фильма «Лед 2» певица появилась в кожаных штанах и пиджаке простого кроя, пишет Пятый канал.

Фото в Instagram на фоне ярко-синего баннера картины вызвало шквал комментариев, хотя сама артистка акцентировала внимание на премьере.

Лед 2. Сегодня. Большая премьера! Уверена, вы не останетесь равнодушными! Спешите…

— анонсировала Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники певицы отреагировали на ее фото комплиментами.

«Света, ты выглядишь на 25 и не больше!»

«Какая красивая, я не могу», — писали фаны.

Однако нашлись и те, кому новый образ не пришелся по вкусу:

«Ну что за мода… Напялить пиджак мужа».

Многие также отметили, что певица стала часто появляться на публике без челки. По мнению подписчиков, ей к лицу и такая прическа.

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