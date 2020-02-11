Вт, 11.02.2020
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Максимальная толерантность: ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер

Евровидение-2020

ФОТО: Shutterstock

Музыкальный конкурс «Евровидение» все ближе, так что в Сети появляются новые подробности как об участниках, так и о ведущих главного музыкального состязания Европы, пишет Телепрограмма.

В минувший понедельник, 10 февраля, стало известно об одном из ведущих церемонии, организаторы сообщили, что комментировать онлайн-трансляцию будет приглашенная звезда, популярная бьюти-блогер известная под псевдонимом NikkieTutorials, сообщает Eurovision.tv. И важная деталь, девушка является трансгендером.

NikkieTutorials

ФОТО: Gartner via www.imago-images.de/imago images/Gartner

Как рассказывает сама героиня, она давно мечтала принять участие в «Евровидении», к счастью, удача ей наконец-то улыбнулась. Когда в конце прошлого года организаторы конкурса обратились к ней за помощью, девушка была буквально вне себя от счастья. Общественность пока никак не прокомментировала назначение NikkieTutorials на роль ведущей, звезде доверят комментировать финал шоу.

Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение-2020» пройдет в Нидерландах в середине мая.

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