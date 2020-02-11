Максимальная толерантность: ведущей «Евровидения» станет блогер-трансгендер

В минувший понедельник, 10 февраля, стало известно об одном из ведущих церемонии, организаторы сообщили, что комментировать онлайн-трансляцию будет приглашенная звезда, популярная бьюти-блогер известная под псевдонимом NikkieTutorials, сообщает Eurovision.tv . И важная деталь, девушка является трансгендером.

Как рассказывает сама героиня, она давно мечтала принять участие в «Евровидении», к счастью, удача ей наконец-то улыбнулась. Когда в конце прошлого года организаторы конкурса обратились к ней за помощью, девушка была буквально вне себя от счастья. Общественность пока никак не прокомментировала назначение NikkieTutorials на роль ведущей, звезде доверят комментировать финал шоу.