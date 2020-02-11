ФОТОЗАГАДКА ⟩ Кто из низ 43-летняя мать, а кто 19-летняя дочь?

43-летняя учительница Джолин будоражит интернет. У женщины также есть 19-летняя дочь Мейлан Паркс, с которой они очень похожи, несмотря на то, что их разница в возрасте составляет 24 года.

«Вы близнецы?» комментируют фотографии Джолин, на которых она позирует со своей дочерью. «Если вы действительно ее мать, вы официально самая сексуальная мать в мире», — пишут подписчики.

Мать и дочь привлекают внимание не только в социальных сетях — им уделяют много внимания и тогда, когда они выходят куда-нибудь вместе.

«Мы очень близки», — сказала Джолин.

«Мы много чего делаем вместе — путешествуем, совершаем покупки, тренируемся. Иногда мы просто сидим на диване и разговариваем », — добавила она. «Я верю, что моя дочь не возражает».

Я был довольно молода, когда стала матерью, поэтому мы вполне могли бы быть сестрами,

— сказала Джолин.

Джолин также рассказала о том, как ей удается выглядеть так молодо. «Я начал заботиться о своей коже в молодом возрасте, когда мне было примерно 12-13 лет».

«Моя мама всегда покупала средства по уходу за кожей Mary Kay, и я тайно пользовалась ими», — добавила она.

«Третиноин - это продукт, при помощи которого я заметила больше всего изменений. Большинство людей знают его как Ретин-А. Я использую его уже почти полтора года и вижу, как кожа на моем лице становится более красивой».

«Я пользуюсь солнцезащитным кремом каждый день, даже в дождливые и облачные дни. Я также использую сыворотку с витамином С каждую ночь и утро».

«Красивая кожа лица придает мне уверенности даже в те дни, когда я выгляжу не лучшим образом», — сказала 43-летняя женщина.

Джолин также надеется, что ее советами воспользуется и дочь Мейлан, которая начала заботиться о коже лица в возрасте 12 лет.

Вдобавок она заявила, что для того, чтобы сохранить моложавый внешний вид, людям также надо находить время для отдыха.

Хоть она и выглядит достаточно молодо, чтобы веселиться с дочерью, она проводит вечера по-другому. «Я никогда не была в клубах или на вечеринках с Мейлан, и я не думаю, что мы сделаем это в ближайшем будущем».