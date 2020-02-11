СМОТРИ ⟩ Соцсети развеселило видео необычной аварии в Риге

В соцсетях распространяется видео с довольно своеобразным ДТП, в результате которого Škoda Fabia припарковалась прямо на металлическом барьере безопасности, разделяющем полосы. Об этом пишет Русский TVNET.
На этом видео, размещенном на Facebook 8 февраля, видно, что на место событий уже прибыла полиция.
Автор ролика отмечает, что авария произошла на набережной в Риге. Если точнее – это перекресток набережной Генерала Радзиня и улицы Тургенева недалеко от Спикери.
«Можете припарковаться так, как припарковалась девушка?» – интересуется в комментариях автор видео.