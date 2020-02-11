СМОТРИ ⟩ Соцсети развеселило видео необычной аварии в Риге

На этом видео, размещенном на Facebook 8 февраля, видно, что на место событий уже прибыла полиция.

Автор ролика отмечает, что авария произошла на набережной в Риге. Если точнее – это перекресток набережной Генерала Радзиня и улицы Тургенева недалеко от Спикери.