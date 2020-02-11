Вт, 11.02.2020
Некислый показ с Limon.ee в Нарве: смотри, кто пришел и получил крутые призы! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

СМОТРИ ⟩ Соцсети развеселило видео необычной аварии в Риге

ФОТО: скриншот видео

В соцсетях распространяется видео с довольно своеобразным ДТП, в результате которого Škoda Fabia припарковалась прямо на металлическом барьере безопасности, разделяющем полосы. Об этом пишет Русский TVNET.

На этом видео, размещенном на Facebook 8 февраля, видно, что на место событий уже прибыла полиция.

Автор ролика отмечает, что авария произошла на набережной в Риге. Если точнее – это перекресток набережной Генерала Радзиня и улицы Тургенева недалеко от Спикери.

«Можете припарковаться так, как припарковалась девушка?» – интересуется в комментариях автор видео. 

НАВЕРХ