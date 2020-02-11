Вт, 11.02.2020
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Рианна рассказала, как она планирует провести 14 февраля

Рианна

ФОТО: Angela Weiss/AFP

Известная американская певица Rihanna раскрыла свои планы на День святого Валентина. Во время презентации своей новой коллекции одежды она рассказала журналисту издания The Cut, с кем и где будет отмечать праздник, пишет Лайф.

Я собираюсь быть в студии. Очень волнуюсь по этому поводу. Не могу сказать, с кем я работаю, но я давно хотела с ним записать музыку,

— поделилась Рианна.

Но, как настоящая девушка, она не выдержала и призналась: её соавтором станет рэпер Фаррелл Уильямс. В 2014 году он получил премию "Грэмми" сразу в четырёх номинациях.

Рианна также дала совет девушкам, которым не с кем отметить День влюблённых. Она сказала, что лучшим вариантом в таком случае будет купить красивое нижнее бельё и вкусно поесть.

Она, кстати, доказала это на личном примере в преддверии 14 февраля, опубликовав фото в красном шёлковом комплекте и красных чулках. После этого фанаты тут же бросились заказывать себе такое же бельё, однако сайт певицы не выдержал наплыва толпы поклонников.

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