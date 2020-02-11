Рианна рассказала, как она планирует провести 14 февраля

Я собираюсь быть в студии. Очень волнуюсь по этому поводу. Не могу сказать, с кем я работаю, но я давно хотела с ним записать музыку,
— поделилась Рианна.
Но, как настоящая девушка, она не выдержала и призналась: её соавтором станет рэпер Фаррелл Уильямс. В 2014 году он получил премию "Грэмми" сразу в четырёх номинациях.
Рианна также дала совет девушкам, которым не с кем отметить День влюблённых. Она сказала, что лучшим вариантом в таком случае будет купить красивое нижнее бельё и вкусно поесть.
Она, кстати, доказала это на личном примере в преддверии 14 февраля, опубликовав фото в красном шёлковом комплекте и красных чулках. После этого фанаты тут же бросились заказывать себе такое же бельё, однако сайт певицы не выдержал наплыва толпы поклонников.