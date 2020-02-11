Российская певица уменьшила свою талию в фотошопе и разочаровала поклонников

На снимке Юлия позирует около бассейна в купальнике и держит в руках белую кружку. Поклонникам сразу же бросилось в глаза то, что фигура певицы выглядит очень странно и непропорционально.

На фотографии талия Юлии каким-то чудесным образом стала выглядеть меньше, чем ее рука. Пользователи уверены, что певица прибегла к фотошопу и явно перестаралась, пытаясь сделать себя стройнее.

«Не понимаю, зачем вам фотошоп, у вас прекрасные формы», «Выглядит очень некрасиво и неестественно», «А желудок-то внутри есть?», «При такой талии не может быть таких рук и бедер!» — возмущаются поклонники.