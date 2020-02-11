Российская певица уменьшила свою талию в фотошопе и разочаровала поклонников

Российская певица Юлия Паршута опубликовала в своем микроблоге новую фотографию, которая стала причиной критики со стороны поклонников, пишет Экспресс газета.
На снимке Юлия позирует около бассейна в купальнике и держит в руках белую кружку. Поклонникам сразу же бросилось в глаза то, что фигура певицы выглядит очень странно и непропорционально.
На фотографии талия Юлии каким-то чудесным образом стала выглядеть меньше, чем ее рука. Пользователи уверены, что певица прибегла к фотошопу и явно перестаралась, пытаясь сделать себя стройнее.
«Не понимаю, зачем вам фотошоп, у вас прекрасные формы», «Выглядит очень некрасиво и неестественно», «А желудок-то внутри есть?», «При такой талии не может быть таких рук и бедер!» — возмущаются поклонники.
Больше всего подписчиков удивляет, зачем Юлия вообще пыталась сделать себя стройнее, ведь в жизни Паршута и так является обладательницей очень стройной фигуры, так что и смысла пользоваться фотошопом у нее нет. К слову, в комментариях фотограф, который делал этот кадр, заявил, что у Юлии на самом деле такая талия, никакого фотошопа он не использовал.