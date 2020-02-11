ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Видеотур по выставке человеческих тел Body Worlds в Таллинне: экспонат, от которого взвоет любая женщина

Не все девушки в своей жизни видели мужской половой член, и уж тем более не все знают, какую функцию выполняют яички у представителей сильного пола (выработка спермы и мужского полового гормона тестостерона). Об этом можно узнать практически во всех подробностях, посетив выставку человеческих тел Body Worlds в Таллинне.
Более подробно об экспозиции и ее авторах мы уже рассказывали в нашем фоторепортаже, появившемся на портале Limon.ee на прошлой неделе. Но в этот раз подготовили для вас короткой видеотур, где вы увидите, как работает анатомическое зеркало, демонстрирующее всё - от языка до первичных половых признаков. Проверить, не подскочило ли у вас давление при просмотре экспонатов выставки, тоже можно.
Благодаря эксклюзивному видео вы сможете принять решение, стоит ли идти на данную выставку или лучше воздержаться от ее посещения. Мы же не видим никаких причин для отказа от расширения своего кругозора.
Смотрите видео!