ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Видеотур по выставке человеческих тел Body Worlds в Таллинне: экспонат, от которого взвоет любая женщина

Более подробно об экспозиции и ее авторах мы уже рассказывали в нашем фоторепортаже, появившемся на портале Limon.ee на прошлой неделе. Но в этот раз подготовили для вас короткой видеотур, где вы увидите, как работает анатомическое зеркало, демонстрирующее всё - от языка до первичных половых признаков. Проверить, не подскочило ли у вас давление при просмотре экспонатов выставки, тоже можно.