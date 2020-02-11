НЕВЕРОЯТНО! ⟩ Россиянка показала взорвавшуюся на кухне колбасу

Брусенцева сообщила, что на следующий день после покупки она с родственниками решила сделать бутерброды с колбасой. Женщина положила ее на стол и пошла заваривать чай, как вдруг услышала взрыв. «Я чайник чуть не уронила. Колбаса взорвалась», — написала она.