ВИДЕОИНТЕРВЬЮ LIMON.EE ⟩ Есть ли психолог у работников Центра тревоги 112 в Эстонии и сколько диспетчеров в день принимают звонки

В прошлом году было 10 человек, которые позвонили по номеру 112 более 10 тысяч раз, на разговоры с ними было потрачено 114 часов, кое-кто из них звонит в Центр тревоги более 2000 раз в год. Есть и такие, кто сделал по данному номеру почти полторы тысячи звонков и после нескольких гудков, не дождавшись ответа, скидывал трубку.

В Центр тревоги в Эстонии звонят довольно часто, в основном по медицинским вопросам, примерно 2700 раз в день, почти миллион звонков в год. От 15 до 20 человек в день по всей Эстонии принимают звонки. Если очередь возникает для звонящего, он должен дождаться, пока его звонок не примут.

Очень важно всем знать, что начиная с 1 марта 2020 года закрывается линия 110 и звонки больше не будут автоматически переадресовываться на номер экстренной помощи 112.