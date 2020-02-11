Детей Кейт Миддлтон готовят спасать британскую монархию

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже начали готовить своих старших детей к их будущим ролям в британской королевской семье. В игровой форме Кейт и Уильям общаются с Джорджем и Шарлоттой о весьма важных вещах, пишет Экспресс газета.
После того как принц Гарри и Меган Маркл месяц назад заявили о том, что слагают с себя королевские обязанности и переезжают жить в Канаду, в британской монархии начался хаос. Многие и вовсе заговорили о том, что королевская семья терпит крах, однако герцоги Кембриджские так просто не собираются сдаваться.
Как сообщает инсайдер, Кейт и Уильям прекрасно понимают, что будущее монархии во многом зависит от их детей, так что они уже сейчас начали постепенно готовить Джорджа и Шарлотту к их будущим ролям. Принцу Луи будет только два года, так что с ним вести серьезные разговоры пока что рановато.
Уильям и Кейт уже поговорили с Джорджем и Шарлоттой об их будущих ролях, но по-детски. Супруги сделали это так, чтобы они все поняли, но в то же время не чувствовали себя подавленными. Джордж знает, что в нем есть что-то особенное и что однажды он станет королем Англии,
— рассказал инсайдер для Daily Express.
Все общение с детьми происходит в игровой форме, Уильям часто рассказывает Джорджу о его будущей роли в качестве короля через сказки, чтобы мальчик не чувствовал слишком большую ответственность в таком юном возрасте.