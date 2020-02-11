НЕ РАСТЕРЯЛСЯ! ⟩ Владелец Mercedes отсудил кучу денег за испачканный джинсами салон

Дело рассматривалось в Курганском городском суде, куда обратился некто Ефремов В.А. с иском о защите прав потребителя. 27 января 2019 года он приобрёл за 1529 рублей (22 евро) джинсы Gloria Jeans и стал в них управлять своим автомобилем – внедорожником Mercedes-Benz GL 550.

Через некоторое время мужчина обнаружил, что обивка кресла и дверной карты внедорожника окрасились в цвет штанов, и оттереть их от этого налета оказалось невозможно. Ремонт (точнее, речь идет о замене кресла и дверной обивки) обошелся в 239 440 рублей (3 420 евро) – эта сумма была определена в ходе экспертизы, проведенной в ООО «ЮрАвтоЭксперт». Об этом пишет интернет-издание Kolesa.ru.

Производитель одежды – АО «Глория Джинс» – не согласился возместить ущерб, поэтому дело дошло до суда. В материалах дела указывается, что «неустойчивость красителя» – не единственный недостаток изделия Gloria Jeans: потребителем «в процессе эксплуатации» выявлены также разная длина брючин, незачищенные швы; разрушение шва притачивания пояса и некачественный шов обметки. Но основной проблемой стала, конечно, неустойчивость красителя, автомобиль пострадал, владелец потерпел убытки.