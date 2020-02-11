НЕ РАСТЕРЯЛСЯ! ⟩ Владелец Mercedes отсудил кучу денег за испачканный джинсами салон

Обивка интерьера внедорожника Mercedes-Benz GL 550 пострадала от краски некачественных джинсов, пишет Topnews.
Дело рассматривалось в Курганском городском суде, куда обратился некто Ефремов В.А. с иском о защите прав потребителя. 27 января 2019 года он приобрёл за 1529 рублей (22 евро) джинсы Gloria Jeans и стал в них управлять своим автомобилем – внедорожником Mercedes-Benz GL 550.
Через некоторое время мужчина обнаружил, что обивка кресла и дверной карты внедорожника окрасились в цвет штанов, и оттереть их от этого налета оказалось невозможно. Ремонт (точнее, речь идет о замене кресла и дверной обивки) обошелся в 239 440 рублей (3 420 евро) – эта сумма была определена в ходе экспертизы, проведенной в ООО «ЮрАвтоЭксперт». Об этом пишет интернет-издание Kolesa.ru.
Производитель одежды – АО «Глория Джинс» – не согласился возместить ущерб, поэтому дело дошло до суда. В материалах дела указывается, что «неустойчивость красителя» – не единственный недостаток изделия Gloria Jeans: потребителем «в процессе эксплуатации» выявлены также разная длина брючин, незачищенные швы; разрушение шва притачивания пояса и некачественный шов обметки. Но основной проблемой стала, конечно, неустойчивость красителя, автомобиль пострадал, владелец потерпел убытки.
Суд встал на сторону Ефремова, расторг сделку купли-продажи и постановил взыскать с ответчика стоимость некачественного товара (1529 рублей или 22 евро), компенсацию за ремонт испорченного автомобиля (239 440 рублей или 3 420 евро ), компенсацию морального вреда (2000 рублей или 28 евро) и штраф за нежелание в добровольном порядке удовлетворить законные требования потребителя (121 484 рубля 50 копеек или 1 735 евро). Всего Ефремов В.А. получит от джинсовой компании 364 453 рубля 50 копеек (5 210 евро).