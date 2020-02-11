Анастасия Волочкова рассказала о романе с английским лордом

По словам Волочковой, они с Энтони Керманом познакомились во время гастролей труппы Большого театра в Лондоне.

«Мы познакомились с ним после одного из спектаклей труппы Большого театра, прима-балериной которого я на тот момент являлась. Он пригласил на ужин, и не только меня, но и мою маму. А стоит отметить, что на тот момент для моей мамы это была первая в ее жизни поездка за границу. Звали моего нового знакомого Энтони Керман. Он был совершенно удивительным человеком — лордом, адвокатом короля Иордании и певца Стинга», — рассказала в своей автобиографии Волочкова.

Она подчеркнула, что их общение с Энтони Керманом омрачалось охотой за ними папарацци и слухами, которые «распускала российская балетная диаспора.

«Меня, в частности, обвиняли в том, что я разрушила семью, увела его от жены, хотя на самом деле они к тому времени уже расстались и начали бракоразводный судебный процесс, который, кстати, по-моему, длится до сих пор. Вот и вступай после этого в официальные браки…», — отметила артистка.

Она также выразила недоумение по поводу желания женщин «непременно найти виноватого, точнее, виновную, и навесить штамп разлучницы».