Вт, 11.02.2020
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ВИДЕО ⟩ Полуголая Самбурская с кисточками на груди произвела в Сети фурор

Настасья Самбурская

ФОТО: Shutterstock

Известная актриса, звезда «Универа» Анастасия Самбурская удивила своих поклонников необычным видео, пишет Topnews.

В кадре знаменитость позирует на фотосессии для журнала Maxim в откровенном наряде: на ней красуется в миниатюрном нижнем белье с кисточками на груди. Ее образ в стиле бурлеск дополняют серебристые босоножки на высоком каблуке, а также укладка и ретро-микрофон. При этом артистка сидит на высоком барном стуле.

«Ожидайте выхода, мальчики и девочки», - обещает она своим поклонникам.

Комментаторы пришли в в восторг от образа знаменитости.

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