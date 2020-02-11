ВИДЕО ⟩ Полуголая Самбурская с кисточками на груди произвела в Сети фурор

Известная актриса, звезда «Универа» Анастасия Самбурская удивила своих поклонников необычным видео, пишет Topnews.
В кадре знаменитость позирует на фотосессии для журнала Maxim в откровенном наряде: на ней красуется в миниатюрном нижнем белье с кисточками на груди. Ее образ в стиле бурлеск дополняют серебристые босоножки на высоком каблуке, а также укладка и ретро-микрофон. При этом артистка сидит на высоком барном стуле.
«Ожидайте выхода, мальчики и девочки», - обещает она своим поклонникам.
Комментаторы пришли в в восторг от образа знаменитости.