Любовь Успенская: «Жизнь моей семьи разрушена!»

Выступая в Ставрополе, Успенская спела композицию, которую посвятила Тане. Во время исполнения 62-летняя артистка едва сдерживала слезы. «Журналисты разрушили жизнь моей семьи. Украли мою дочь, накачали, сделали из этого шоу», — поделилась она болью. Зрители тут же поддержали звезду. «Мы все равно вас любим!»; «Вы лучшая, Люба!»; «Мы будем всегда с вами!» — кричали они из зала.

К слову, сейчас Татьяна находится далеко от матери — улетела в США к отцу, бизнесмену Александру Плаксину. Любовь Залмановна до последнего не хотела отпускать наследницу, но ей пришлось это сделать. «Да, она больше не живет в России. Приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: «Пожалуйста, уезжай в Америку!» Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую ей дали за продажную информацию, и уехала к папе. Пусть они будут счастливы! Пусть она докажет, что хочет. Теперь у нее свобода полная», — рассказывала певица.

Недавно артистка заявила, что хочет развестись с Плаксиным. Мало кто знал, но супруги уже не живут вместе. «Мы постоянно ругались, у него такая черная энергетика была, что не хотелось возвращаться домой. Никому не говорила, но он уже год не живет в Москве. Он прекрасно знал, что я хочу расстаться с ним, и добился того, чтобы этого не случилось. Все годы муж шантажировал меня и развращал Таню деньгами», — откровенничала Любовь Залмановна.

На фоне стресса у королевы шансона начались серьезные проблемы со здоровьем. Буквально несколько дней назад Успенская находилась в прединсультном состоянии. В особняке звезды круглосуточно дежурили врачи, которым удалось вернуть ее в строй.