ВИДЕО ⟩ The Pussycat Dolls сняли первый после десятилетнего перерыва клип

Американская группа The Pussycat Dolls выпустила первый за десять лет клип. Видео, опубликованное в YouTube, собрало более пяти миллионов просмотров в течение трех дней с момента премьеры.

Запись охотно обсуждают поклонники коллектива, за несколько дней под видео набралось более 25 тысяч комментариев. В их числе и фанаты из России:

«Просто невероятно, как я рад их возвращению, форму не потеряли, да даже лучше выглядят, и супертрек!» — пишет пользователь с ником MUZ.