Лолита раскрыла подробности о новом возлюбленном

Лолита призналась, что у них была договоренность до определенного момента не появляться вместе на публике. Однако певица не скрывает, что скоро всем покажет своего мужчину. По её словам, весь отпуск (250 тысяч рублей или около 3500 евро) оплачивал её возлюбленный и она этим довольна.