Лолита раскрыла подробности о новом возлюбленном

Известная российская певица Лолита Милявская рассказала о своем новом избраннике, с которым они недавно вернулись из Израиля. Знаменитость поделилась, что на отдыхе они пили вино, а по утрам купались в бассейне, пишут Аргументы.
Он у меня человек непубличный. У него серьезная должность,
- отметила певица в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Лолита призналась, что у них была договоренность до определенного момента не появляться вместе на публике. Однако певица не скрывает, что скоро всем покажет своего мужчину. По её словам, весь отпуск (250 тысяч рублей или около 3500 евро) оплачивал её возлюбленный и она этим довольна.
Я всего один раз совершила ошибку, когда за все платила я. Все мои остальные мужчины были достойными людьми,
- пояснила певица.