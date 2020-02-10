Озвучен диагноз певицы МакSим

Певица МакSим продолжает находиться в больнице. Врачи дают неутешительные прогнозы по ее здоровью и советуют забыть пока о сцене, пишет Экспресс газета.
Помощница звезды впервые озвучила диагноз артистки.
У нее головные боли, болят ноги, болит голова, бессонница. Неврологи говорят, что это посттравматический синдром,
- рассказала Маргарита Соколова.
Сейчас врачи советуют ей даже не думать о возвращении на сцену и советуют всю себя посвятить лечению.
Если она будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет,
- рассказала помощница МакSим в эфире программы «Ты не поверишь!».