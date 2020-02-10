Пн, 10.02.2020
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Озвучен диагноз певицы МакSим

МакSим.

ФОТО: Промо

Певица МакSим продолжает находиться в больнице. Врачи дают неутешительные прогнозы по ее здоровью и советуют забыть пока о сцене, пишет Экспресс газета.

Помощница звезды впервые озвучила диагноз артистки.

У нее головные боли, болят ноги, болит голова, бессонница. Неврологи говорят, что это посттравматический синдром,

- рассказала Маргарита Соколова.

Сейчас врачи советуют ей даже не думать о возвращении на сцену и советуют всю себя посвятить лечению.

Если она будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет,

- рассказала помощница МакSим в эфире программы «Ты не поверишь!».

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