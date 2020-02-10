На сольном концерте в Таллинне Гоша Куценко признался, что впервые попробовал алкоголь именно в нашем городе

В творческом вечере приняли участие инструментальная группа «ГК» и полуфиналистка проекта «Голос» Юлия Пак. На концерт собралась публика разного возраста - от 16-ти и до 80 лет.

По словам одной из зрительниц, атмосфера концерта была легкой и непринужденной, дружеской и с живым общением. Куценко с удовольствием отвечал на вопросы из зала, и все зрители отметили у Гоши прекрасное чувство юмора и самоиронии. Гоша рассказал, что в Таллинне у него есть родственники, он часто приезжал сюда в юношеском возрасте и впервые в жизни здесь попробовал алкоголь.

Куценко признался, вероятно, с долей шутки, что завидует Сергею Безрукову, Александру Петрову и Даниле Козловскому, а когда эти актеры участвуют в какой-то откровенно лаже, то радуется и потирает ручки. Куценко искренне считает, что без зависти не возможен личностный рост.