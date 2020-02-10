Старшая дочь Анны Седоковой призналась, что стыдилась матери

Прошел один год, потом второй, и я начала понимать, что что-то не так. Такое чувство было, что я не человек, а какая-то выставка в музее. У каждого второго была своя личная цель для общения со мной. И я начала думать, что иметь такую маму отвратительно (я очень люблю свою маму, я просто имею в виду иметь маму с таким статусом и такой популярностью),