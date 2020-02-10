Старшая дочь Анны Седоковой призналась, что стыдилась матери

Старшая дочь певицы Анны Седоковой, 15-летняя Алина Белькевич, уже успела обзавестись собственной небольшой армией поклонников. Многие часто спрашивают у девушки, каково это — быть дочкой знаменитости, пишет Экспресс газета.
Алина особо не кичится тем, что ее мама является известной певицей. Более того, Алина призналась, что раньше она даже стеснялась и стыдилась своей матери из-за реакции окружающих.
Пока девочка была маленькой, она долгое время жила в США, а вот после переезда в Москву Алина ощутила на себе все плюсы и минусы того, что твой родитель знаменит. Девушка очень переживала из-за того, что к ней многие относились исключительно как к дочке Анны Седоковой и не замечали при этом ее саму.
Прошел один год, потом второй, и я начала понимать, что что-то не так. Такое чувство было, что я не человек, а какая-то выставка в музее. У каждого второго была своя личная цель для общения со мной. И я начала думать, что иметь такую маму отвратительно (я очень люблю свою маму, я просто имею в виду иметь маму с таким статусом и такой популярностью),
— поделилась своими чувствами Алина.
Сейчас девушка уже иначе смотрит на ситуацию, да и отношения с мамой у нее заметно наладились.