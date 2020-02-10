ВОТ ЭТО РАЗМЕРЧИК! ⟩ «Оскар-2020»: американская модель оголила огромную грудь на красной дорожке, и все остолбенели

Так, перед фотографами 31-летняя Чайна появилась в длинном черном платье от Dona Matosh, декорированном синими вставками. Однако главными акцентами наряда стали глубокое декольте и высокий разрез на ноге.

В частности, смелый вырез подчеркнул пышную обнаженную грудь модели, а разрез акцентировал внимание на ногах Блэк. В Сети активно также обсуждают татуировки на теле артистки, ее прическу, «перекроенное пластикой» лицо Чайны, сравнивая звездную даму с юморным мульт-персонажем.