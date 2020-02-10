НАДО ПЕРЕЖИТЬ ⟩ Астролог Павел Глоба назвал самые тяжелые дни 2020 года для всех знаков Зодиака

Российский астролог Павел Глоба сообщил, что в 2020 году наступает довольно сложный период для всех без исключения знаков Зодиака. По его словам, в это время активизируются внутренние проблемы, страхи и слабости людей. Многие будут находиться в состоянии иллюзии и могут испытывать панику относительно будущего, пишет Topnews.