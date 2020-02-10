Пн, 10.02.2020
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НАДО ПЕРЕЖИТЬ ⟩ Астролог Павел Глоба назвал самые тяжелые дни 2020 года для всех знаков Зодиака

Зодиак. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Российский астролог Павел Глоба сообщил, что в 2020 году наступает довольно сложный период для всех без исключения знаков Зодиака. По его словам, в это время активизируются внутренние проблемы, страхи и слабости людей. Многие будут находиться в состоянии иллюзии и могут испытывать панику относительно будущего, пишет Topnews.

Так, самыми сложными месяцами 2020 года, по словам астролога, станут январь, февраль, июнь, июль и декабрь, в особенности дни, выпадающие на солнечные и лунные затмения: 5 июня21 июня5 июля, 30 ноября и 14 декабря.

Астролог настоятельно рекомендует в эти дни и ближайшие к ним даты представителям всех знаков Зодиака не планировать ничего важного, отложить заграничные поездки и активный отдых.

По словам специалиста, кроме всего прочего, 2020 год будет отмечен тяжелым в астрологическом плане событием - соединением Юпитера и Сатурна в созвездии Водолея. Такое происходит раз в 20 лет, и всегда сопровождается большими потрясениями для мира.

Глоба уверен, что не станет исключением и этот раз, поэтому в конце года нам всем следует приготовиться к наступлению не самого легкого периода.

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