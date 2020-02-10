НАДО ПЕРЕЖИТЬ ⟩ Астролог Павел Глоба назвал самые тяжелые дни 2020 года для всех знаков Зодиака

Российский астролог Павел Глоба сообщил, что в 2020 году наступает довольно сложный период для всех без исключения знаков Зодиака. По его словам, в это время активизируются внутренние проблемы, страхи и слабости людей. Многие будут находиться в состоянии иллюзии и могут испытывать панику относительно будущего, пишет Topnews.
Так, самыми сложными месяцами 2020 года, по словам астролога, станут январь, февраль, июнь, июль и декабрь, в особенности дни, выпадающие на солнечные и лунные затмения: 5 июня, 21 июня, 5 июля, 30 ноября и 14 декабря.
Астролог настоятельно рекомендует в эти дни и ближайшие к ним даты представителям всех знаков Зодиака не планировать ничего важного, отложить заграничные поездки и активный отдых.
Глоба уверен, что не станет исключением и этот раз, поэтому в конце года нам всем следует приготовиться к наступлению не самого легкого периода.