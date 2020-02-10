Принц Гарри раскрыл тайну отказа от жизни в королевской семь

Напомним, что в январе Гарри и Маркл объявили, что хотят жить вдали от Букингемского дворца. Тогда принц пояснил, что «прыгает навстречу судьбе», чтобы дать шанс своей семье начать очередную главу.

«Гарри рассказал о своем психическом здоровье и терапии, которую он проходил в течение последних нескольких лет, пытаясь справиться с травмой после смерти матери. Он также рассказал о том, какое влияние оказали эти события его детства на всю дальнейшую жизнь», - заявил New York Post со ссылкой на источник.

Гарри коснулся и темы Мекзита. По его словам, хотя ему и Меган было очень трудно, он не сожалеет о решении отказаться от королевских обязанностей и привилегий, так как хочет защитить свою семью. «Он не хочет, чтобы Меган и их сын Арчи прошли через то, что проходил он, пока рос», - добавил собеседник издания.

Подобная трактовка своего детства со стороны Гарри звучит не впервые. В 2017 году он также говорил о своей напряженной борьбе после смерти принцессы Дианы и о своей эмоциональной нестабильности.

«Я могу с уверенностью сказать, что потеря мамы в возрасте 12 лет и последующий отказ от всех эмоций в течение последних 20 лет, оказали довольно серьезное влияние не только на мою личную жизнь, но и на мою работу», - признавался принц.

По его словам, он был очень близок к полному срыву, особенно, когда со всех сторон на меня сыпались ложь и обманы», - говорил он в интервью британскому изданию The Telegraph.

Тогда, заявил Гарри, больше всего ему помог брат Уильям.