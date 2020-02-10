ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? ⟩ У бойфренда Бузовой появилось обручальное кольцо

Ольга Бузова и Давид Манукян строят большие планы на совместное будущее: они хотят пышную свадьбу, детей и крепкую семью. Накануне у блогера заметили кольцо на безымянном пальце, которое косвенно подтверждает, что их намерения более чем серьезные.
Роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна развивается стремительно — звезды встречаются уже почти полгода, и им постоянно приписывают свадьбу. Слухи о том, что певица и блогер помолвлены, появились еще осенью, после того, как оба были замечены в Риме. Тогда Ольга начала носить кольцо на безымянном пальце, но после сказала, что это лишь украшение, пишет «Стархит».
Давид, в отличие от многих мужчин, любит ювелирные украшения, и в личном микроблоге периодически представляет новинки, но на безымянном пальце их ранее не носил. Тем удивительнее было поклонникам, которые вчера заметили у него кольцо и засыпали вопросами о свадьбе. «Получается, все уже состоялось?»; «А что это у нас такое на пальце красуется?»; «Посмотрите, они скрыли от нас торжество», — пишут поклонники в социальных сетях.
Отметим, что Давид не особо старался показать ювелирное украшение — вчера он полдня провел на студии, записывая композицию, и лишь на нескольких Stories можно было разглядеть кольцо, которое надето на безымянный палец правой руки. Пока сложно назвать его обручальным — потому что близко блогер не снимал руки. Кроме того, по традиции, мужчины надевают этот атрибут только после свадьбы, поэтому многие думают, что Бузова и Манукян сыграли ее тайно, чтобы не привлекать лишнее внимание к личной жизни.