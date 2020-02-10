ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? ⟩ У бойфренда Бузовой появилось обручальное кольцо

Роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна развивается стремительно — звезды встречаются уже почти полгода, и им постоянно приписывают свадьбу. Слухи о том, что певица и блогер помолвлены, появились еще осенью, после того, как оба были замечены в Риме. Тогда Ольга начала носить кольцо на безымянном пальце, но после сказала, что это лишь украшение, пишет «Стархит».

Давид, в отличие от многих мужчин, любит ювелирные украшения, и в личном микроблоге периодически представляет новинки, но на безымянном пальце их ранее не носил. Тем удивительнее было поклонникам, которые вчера заметили у него кольцо и засыпали вопросами о свадьбе. «Получается, все уже состоялось?»; «А что это у нас такое на пальце красуется?»; «Посмотрите, они скрыли от нас торжество», — пишут поклонники в социальных сетях.

Давид Манукян показал кольцо на пальце