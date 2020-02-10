Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 февраля

В период с 10 по 16 февраля каждому из знаков Зодиака желательно заняться восстановлением своей энергетики. Для этого потребуется сделать свой дом местом силы, жить с оптимизмом в душе, общаться с приятными людьми и проявлять максимум физической активности, советует dailyhoro.ru.
Это универсальные советы, которым стоит следовать все семь дней.
На этой неделе приветствуется любая инициатива в работе, в делах по дому, в любви. Можно браться за какие-то новые проекты либо полностью посвящать себя тому, что не удалось выполнить на прошлой неделе. Овнам стоит настроиться на текущие дела, забыв о прошлом и не думая о слишком далеком будущем. Энергия звезд и планет поможет им пролить свет на свои скрытые возможности. Чтобы минимизировать вероятность проблем, нужно быть внимательнее к мелочам.
В конце недели Овны станут чуть более нервными. Чтобы не переживать лишний раз, лучше соблюдать режим дня, не ложиться поздно и не вставать слишком рано. В любви повезет и тем, кто уже в отношениях, и тем, кто еще пока находится на стадии поисков. Начатые сейчас отношения могут перерасти в серьезный роман в обозримом будущем.
Телец
На выходных обязательно нужно оторваться от работы и назойливых дел, расслабиться, встретиться с друзьями, запланировать встречу с любимым человеком. Тельцам стоит отказаться от аскетичных выходных в стиле «уборка, готовка и телевизор». Рекомендуется разнообразить досуг, сходить куда-нибудь развлечься с друзьями, сменить обстановку, поменять образ.
Близнецы
Близнецам звезды советуют пристальнее следить за своим самочувствием и настроением. Не стоит переутомляться, а также поддерживать негативную инициативу недоброжелателей и врагов. Заговоры на крепкое здоровье помогут людям этого знака Зодиака сохранить прекрасное самочувствие даже в самых неприятных ситуациях. Звезды и планеты будут находиться в диссонансе в понедельник и субботу. Именно в эти дни лучше позаботиться о себе больше всего.
Звезды не советуют Близнецам делать что-то спонтанно, необдуманно. Также на этой неделе лучше не совершать дорогостоящих покупок и не тратить деньги на то, в чем нет никакой уверенности. Желательно помогать близким, друзьям и коллегам, если те попросят поддержки. Любое добро вернется в обозримом будущем удачей.
Рак
Любые трудности этой недели лучше воспринимать проще, опираясь не на интуицию, а на логику и личный жизненный опыт. Советы близких и друзей не всегда помогают вырваться из цепких лап неудач и апатии, и сейчас Раки смогут сделать это только сами. Несмотря на трудности, на этой неделе Раки преуспеют в работе и финансовых делах. Главное — не рисковать зря и не влезать в авантюры.
Лев
Эта неделя будет крайне позитивной для Львов. Небесные тела находятся в полной гармонии, причем на протяжении всех первых пяти дней. На выходных сила светил немного спадет, но не лишит Львов всей удачи. Повысить ее можно будет при помощи мощного заговора. Если на субботу и воскресенье не запланировано никаких дел, лучше просто немного расслабиться и сменить обстановку.
Будние дни идеально подходят для покупок любого характера. Можно вкладывать деньги в собственное развитие, покупать одежду, менять образ, отправляться в путешествия. В понедельник и вторник особенно благоприятно посещать людные места и массовые мероприятия. Ближе к концу недели лучше быть осторожнее на дорогах. Очень сильной будет интуиция, которой стоит доверять в трудных ситуациях.
Дева
Девам будет непросто в любви с самыми ревнивыми знаками Зодиака. Звезды и планеты рекомендуют не провоцировать дальнейший конфликт. В обозримом будущем с ревнивой второй половинкой будет проще договориться и найти компромиссные решения.
В первой половине недели стоит приступать к реализации задуманных дел дома и на работе. Девам категорически запрещено лениться, если они хотят добиться максимальных результатов на работе и в бизнесе. Нужно бросить все свои силы на реализацию планов, потому что лучшего времени для этого просто не найти. Астролог советует прислушиваться к своему сердцу, если на пути появятся проблемы, которые будет непросто решить.
Весы
В середине недели наступит период, благоприятный для творческой деятельности, новых покупок, поиска мотивации и вдохновения. В целом неделя станет одной из самых лучших и ярких за последний месяц. Весам удастся полностью раскрыть свой потенциал и добиться наилучших результатов в любой работе.
Скорпион
Последние три дня недели принесут Скорпионам множество приятных знакомств. Харизма и обаяние этих людей возрастут до небес, но все это не будет иметь никакого смысла, если Скорпионы не смогут поднять себе настроение и заразить оптимизмом окружающих. Если роман, заведенный в эти дни, окажется скоротечным, расстраиваться не стоит. Так решили звезды, которые оберегают Скорпионов от проблем.
Каждому из нас свойственны типичные жизненные ошибки, но у каждой подобной проблемы есть пути разрешения. На этой неделе Скорпионы могут совершать некоторые неправильные шаги, но при этом у них быстро получится вернуть все на круги своя. Главное — сохранять последовательность и не браться за все дела сразу. Лучше успеть сделать хорошо что-то одно, нежели начать миллион дел и не завершить ни одного из них.
Стрелец
У людей, рожденных под этими звездами, могут случиться некоторые неурядицы во вторник или среду, пока ночные светила будут находиться в негативном состоянии. Найти выход из сложной жизненной ситуации помогут три эффективных способа. Для Стрельцов на первой план выйдет личная выгода, что не всегда хорошо сказывается на отношениях с окружающими.
Сфокусироваться на себе и своих проблемах стоит ближе к концу недели. В понедельник и вторник 10 и 11 февраля желательно помогать всем нуждающимся, чтобы очистить карму и привлечь больше удачи в свою жизнь. Очень полезно заниматься получением новых знаний, делиться ими с коллегами и партнерами. Также звезды рекомендуют не раскрывать своих карт раньше времени.
Козерог
Нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу и присматриваться к тому, что происходит вокруг. Внимательность — лучший друг успеха, ведь внимательные люди знают в два раза больше остальных. Единственная проблема может ожидать Козерогов на выходных. Речь идет о ревности, которая может дать о себе знать в самый неподходящий момент отношений.
Водолей
Водолеям на этот раз придется столкнуться с очень изменчивой энергетикой звезд и планет. Удача будет приходить и тут же уходить. На горизонте могут возникнуть непредвиденные трудности, которые выбьют Водолеев из колеи и заставят поволноваться. Остаться на волне удачи в делах и работе им поможет следование правилам успешного человека. В любви поможет избавление от фальши.
Эта неделя — словно камень преткновения для активных и динамичных Водолеев. Она немного замедлит их и заставит задуматься о жизни. Не стоит расценивать это как проблему. Ведь иногда очень полезно остановиться, посмотреть на свою жизнь со стороны, выявить в ней какие-то неполадки, решить их, а потом продолжить путь с новыми силами.
Рыбы
У Рыб в период с 10 по 16 февраля может повыситься восприимчивость к критике и негативным словам со стороны окружающих. Слушать лучше только тех, к кому имеется наибольшее доверие. После общения с неприятными людьми стоит пользоваться рекомендациями по восстановлению сил и энергии. Это будет не самый простой период времени, но у Рыб все равно появится шанс преуспеть в делах и любви, потому что звезды будут созидательны и снабдят их удачей.
Рыбам стоит фильтровать входящую информацию, разделяя ее на «спам» и нечто полезное. Многие из окружающих людей могут лгать, искажать факты. Если этого не заметить вовремя, могут появиться проблемы. Также звезды и планеты не советуют наживать себе новых врагов. Лучше быть предельно отзывчивыми и добрыми, чтобы нейтрализовать желание людей ставить палки в колеса.