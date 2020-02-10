Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 февраля

Это универсальные советы, которым стоит следовать все семь дней.

Овен

На этой неделе приветствуется любая инициатива в работе, в делах по дому, в любви. Можно браться за какие-то новые проекты либо полностью посвящать себя тому, что не удалось выполнить на прошлой неделе. Овнам стоит настроиться на текущие дела, забыв о прошлом и не думая о слишком далеком будущем. Энергия звезд и планет поможет им пролить свет на свои скрытые возможности. Чтобы минимизировать вероятность проблем, нужно быть внимательнее к мелочам.

В конце недели Овны станут чуть более нервными. Чтобы не переживать лишний раз, лучше соблюдать режим дня, не ложиться поздно и не вставать слишком рано. В любви повезет и тем, кто уже в отношениях, и тем, кто еще пока находится на стадии поисков. Начатые сейчас отношения могут перерасти в серьезный роман в обозримом будущем.

Телец

Для повышения энергетики Тельцам можно заняться творчеством и арт-терапией . Главное — не сидеть без дела, даже если хорошее настроение вдруг сменится переживаниями и негативом. Представителям этого знака в любви и в делах поможет умение добиваться своего, усидчивость и сила воли. В середине недели Тельцов могут ожидать новые приятные знакомства, которые приведут к успехам в амурных делах.

На выходных обязательно нужно оторваться от работы и назойливых дел, расслабиться, встретиться с друзьями, запланировать встречу с любимым человеком. Тельцам стоит отказаться от аскетичных выходных в стиле «уборка, готовка и телевизор». Рекомендуется разнообразить досуг, сходить куда-нибудь развлечься с друзьями, сменить обстановку, поменять образ.

Близнецы

Близнецам звезды советуют пристальнее следить за своим самочувствием и настроением. Не стоит переутомляться, а также поддерживать негативную инициативу недоброжелателей и врагов. Заговоры на крепкое здоровье помогут людям этого знака Зодиака сохранить прекрасное самочувствие даже в самых неприятных ситуациях. Звезды и планеты будут находиться в диссонансе в понедельник и субботу. Именно в эти дни лучше позаботиться о себе больше всего.

Звезды не советуют Близнецам делать что-то спонтанно, необдуманно. Также на этой неделе лучше не совершать дорогостоящих покупок и не тратить деньги на то, в чем нет никакой уверенности. Желательно помогать близким, друзьям и коллегам, если те попросят поддержки. Любое добро вернется в обозримом будущем удачей.

Рак

Ракам стоит активизировать свой источник силы по знаку Зодиака . Дополнительная энергия понадобится им уже в понедельник, когда звезды и планеты будут находиться в полной дисгармонии. Никаких самокопаний в начале недели быть не должно: самоанализом лучше заняться на выходных, когда небесные тела станут более гармоничными.