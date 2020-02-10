ВИДЕО И ФОТО С КОНЦЕРТА ⟩ Гипнотизер Альберт Степанян раскрыл секрет, как привлечь любовь в свою жизнь

8 февраля в Русском культурном центре с оглушительным успехом прошел юбилейный концерт-бенефис Альберта Степаняна, организованный Эстонским союзом творческих людей. Зрителями стали его поклонники, земляки и близкие друзья, примечательно, что практически каждый второй пришел с букетом цветов.
На сцене пел не только Альберт. Выступали его талантливые друзья, говорили теплые слова, отмечая, что Степанян - это человек, который всегда придет на помощь. Альберт Степанян - действительно уникальный человек, что отметил мэр Маарду Владимир Архипов. Кажется, нет такой артистической специальности, какую бы он ни попробовал в жизни. Более всего Альберт, конечно, известен как экстрасенс, гипнолог и певец.
«Всю жизнь, с самого детства меня тянуло к мистике и таинству Помню, как-то в Новый год все домашние писали на бумажках свои желания, и я написал, что хочу быть гипнотизером. Мальчишкой я тонул в карьере и мысленно попрощался со своими близкими, но какая-то неведомая сила вытолкнула меня наверх и помогла спастись. Ученые считают, что именно при таких ситуациях у людей открываются неординарные способности. Мои две прабабки слыли знахарками, одна была известная целительница в городе Баку», - рассказывает о себе Степанян.
Он уверяет, что основными принципами гипноза может овладеть каждый. Например, методом внушения. На своем концерте Альберт применил несколько психологических опытов с залом, задавая нехитрые арифметические примеры, но первое число нужно было загадать зрителям про себя. Понятно, что у всех это число было разным, но когда мастер объявлял цифру, которая должна была получиться в конечном итоге, у большинства так и оказалось.
У Альберта несколько музыкальных альбомов, он поет песни собственного сочинения и говорит, что взял гитару в руки в 14 лет. В бенефисе приняли участие Юрий Охочинский, Тыну Ааре (группа «Апельсин»), Мярт Сультс, Эдуард Томан, Эрих Кригер, Евгений Куневич, танцовщицы Юлия Ленцман и Алена Зноева, Сергей Воронов, Райн Раймо, Александр Квас и другие.