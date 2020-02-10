ВИДЕО И ФОТО С КОНЦЕРТА ⟩ Гипнотизер Альберт Степанян раскрыл секрет, как привлечь любовь в свою жизнь

На сцене пел не только Альберт. Выступали его талантливые друзья, говорили теплые слова, отмечая, что Степанян - это человек, который всегда придет на помощь. Альберт Степанян - действительно уникальный человек, что отметил мэр Маарду Владимир Архипов. Кажется, нет такой артистической специальности, какую бы он ни попробовал в жизни. Более всего Альберт, конечно, известен как экстрасенс, гипнолог и певец.

«Всю жизнь, с самого детства меня тянуло к мистике и таинству Помню, как-то в Новый год все домашние писали на бумажках свои желания, и я написал, что хочу быть гипнотизером. Мальчишкой я тонул в карьере и мысленно попрощался со своими близкими, но какая-то неведомая сила вытолкнула меня наверх и помогла спастись. Ученые считают, что именно при таких ситуациях у людей открываются неординарные способности. Мои две прабабки слыли знахарками, одна была известная целительница в городе Баку», - рассказывает о себе Степанян.

Он уверяет, что основными принципами гипноза может овладеть каждый. Например, методом внушения. На своем концерте Альберт применил несколько психологических опытов с залом, задавая нехитрые арифметические примеры, но первое число нужно было загадать зрителям про себя. Понятно, что у всех это число было разным, но когда мастер объявлял цифру, которая должна была получиться в конечном итоге, у большинства так и оказалось.