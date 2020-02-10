ЧИСТЫЙ ВОСТОРГ ⟩ Лобода сделала вертикальный шпагат в дерзком наряде

Певица Светлана Лобода сделала вертикальный шпагат в дерзком откровенном наряде на музыкальном шоу, посвященном грядущему Дню святого Валентина. Исполнительница поделилась снимком в сторис на своей странице в Instagram.

Артистка произвела фурор на сцене, продемонстрировав шикарную растяжку поклонникам. Поскольку Лобода была в очень смелом наряде, на снимке она прикрыла интимное место надписью censored.

Кадр, опубликованный в личном профиле звезды в этом же сексуальном костюме собрал свыше 50 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев. Пользователи сети постарались выразить все свои пылкие чувства любимице под постом.