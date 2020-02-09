ЮНЫй АКУШЕР ⟩ Десятилетний мальчик из Куусалу принял роды у своей мамы

Сегодня гостями утренней передачи «Утро с Ану» на ETV стали десятилетний Ральф Кууск из Куусалу со своей матерью, пишет Elu24. Вместе они рассказали невероятную историю о том, как мальчик помог появиться на свет своему братику Роджеру - принял роды у матери 7 января.
«Я очень счастлива, у маленького Роджера все хорошо, у нас у всех все отлично», - говорит Мерья. Ральф, вспоминая момент родов, отмечает, что рад, что все прошло быстро и он справился.
7 января у Мерьи, которая была на 38 неделе беременности, начались схватки. Она позвонила в скорую, но стало ясно, что приезда врачей роженица не дождется: ребенок рвется на свет. Тогда врач по телефону стал инструктировать десятилетнего Ральфа. Мальчику было страшно, но все случилось само собой. Ральф вспоминает, что на секунду закрыл глаза, а когда открыл, то держал в руках новорожденного. Тут подоспела скорая, и старший брат передал младшего врачам. Ральф сказал, что ребенок выпал сам. Мерью же поразило спокойствие и собранность старшего сына.
«Я знала, что мой старший справится, он сильный мальчик и не боится крови», - похвалила Мерья похвалила своего десятилетнего сына.
По словам Ральфа, он оставался спокойным, потому что был сосредоточен. Самым страшным для мальчика стал момент, когда «оттуда что-то вышло». «Было тепло и немного страшно, потом я вынул ребенка и вымыл руки», - рассказал Ральф.
Счастливый отец мчался домой и получил от полиции штраф в размере 400 евро за превышение скорости. Он приехал одновременно со скорой. Мерья уверена, что ее муж успел бы к родам, если бы его не остановила полиция.
Бывает, когда роженица не успевает в больницу, и тогда врачи консультируют домашних. Например, в прошлом году 18 детей родились или в машине скорой, или дома. «Но ни у одной матери не было такого молодого помощника», - признает генеральный директор Центра тревоги Кятлин Алвела.