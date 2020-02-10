Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут финансовые неприятности в феврале

Специалист заявил, что в феврале 2020 года деньги у Близнецов будут уходить так же, как и песок сквозь пальцы. Чтобы не понести серьезных финансовых потерь, вам стоит воздержаться от любых непродуманных покупок и вложений. В делах, связанных с бизнесом и торговлей, нужно придерживаться максимальной точности и проявлять высокую осторожность.