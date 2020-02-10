Пн, 10.02.2020
Привет, город Нарва! Нашумевшая песня помогла Nublu сорвать сразу четыре награды! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут финансовые неприятности в феврале

Финансы. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Известный астролог Павел Глоба перечислил знаки Зодиака, которых ждут финансовые проблемы в феврале 2020 года, пишет Topnews.

Специалист заявил, что в феврале 2020 года деньги у Близнецов будут уходить так же, как и песок сквозь пальцы. Чтобы не понести серьезных финансовых потерь, вам стоит воздержаться от любых непродуманных покупок и вложений. В делах, связанных с бизнесом и торговлей, нужно придерживаться максимальной точности и проявлять высокую осторожность.

Представителям знака Лев также не рекомендуется в феврале браться за любые рискованные предприятия. Удача будет не на вашей стороне. Займитесь реализацией продуманных идей и не сворачивайте с колеи. Не гонитесь за большой прибылью и не ввязывайтесь в авантюры. До конца календарной зимы сохраняйте выдержку и спокойствие.

Нестабильным по финансам февраль 2020 года будет для Рыб. Не хватайтесь за заманчивые, на первый взгляд, предложения. Проверяйте новых знакомых и партнеров. Не участвуйте ни в каких делах, которые требуют для успеха только везение.
НАВЕРХ