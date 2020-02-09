Вс, 9.02.2020
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ДЖЕЙ ЛО ИЛИ ШАКИРА? ⟩ 55-летняя Наталья Ветлицкая в экстремальном мини и глубоком декольте привела зрителей в экстаз

Наталья Ветлицкая

ФОТО: Instagram

Наталья Ветлицкая вышла на сцену в креативном мини-платье. Экстравагантный наряд артистка выбрала для выступления на масштабном музыкальному шоу в честь Дня всех влюбленных, пишет Пятый канал.

На фан-странице в Instagram, посвященной Ветлицкой, появилась любительская запись ее выступления. Певица исполнила несколько своих песен. На сцену она вышла в ультракоротком блестящем серебристом платье с объемными плечами. Эффектности наряду добавило глубокое декольте, прикрытое расшитой крупными стразами черной сеткой. Такие же стразы украсили кисти рук Натальи. Поклонников концертный костюм звезды привел в восторг.

«Пожар!»; «Красавица!»; «Супер!» — пишут пользователи.

Однако почитателей Ветлицкой смутил репертуар, с которым выступает артистка — после своего возвращения на российскую эстраду она приняла участие уже в нескольких концертах, но так и не представила ни одной новой композиции. На сцену Наталья всякий раз выходит со своими хитами, презентованными в девяностых.

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